Ікона стилю: легендарна Джейн Біркін та її образи з плетеним кошиком

Джейн Біркін — була англо-французькою акторкою та співачкою, яка увійшла до історії моди, як ікона стилю та яскрава представниця моди 60-70-х років. Джейн культивувала унікальний паризький стиль, з'являючись на публіці в напівпрозорих сукнях, мініспідницях, не носячи спідньої білизни та в штанях-кльош.

Джейн Біркін та Серж Генсбур / Фото: Associated Press

Однак головним атрибутом образів Джейн того часу був великий круглий кошик. Цей незвичайний аксесуар був її must-have у кожному образі й носила Біркін кошик геть скрізь та з усім.

Образ акторки з плетеним кошиком набитим косметикою, гребінцями, газетами з журналами та іншими особистими речами став культовим і завжди привертав увагу.

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Джейн Біркін / Фото: Associated Press

Джейн Біркін / Фото: Associated Press

Найчастіше образи Джейн були досить лаконічними, але іноді вона поєднувала свій кошик і з гламурними вечірніми сукнями розшитими блискітками.

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

Також зірку часто можна було побачити із цим аксесуаром, коли його ручка була обмотана строкатим шарфом чи хусткою.

Джейн Біркін / Фото: Getty Images

"Я була відома тим, що носила кошик", — пояснила вона в інтерв'ю 2018 року.

Кошик був її першою відмінною рисою та безумовною фішкою, але й саме він посприяв появі іншого легендарного аксесуара – сумки Hermès Birkin. 1984 року виконавчий директор Модного дому Hermès Жан-Луї Дюма сидів у літаку поряд з Джейн Біркін під час рейсу Air France з Парижа до Лондона. Акторка поклала свій солом'яний кошик набитий речами у відсік для зберігання, але він перекинувся і весь вміст вивалився в салон. Джейн почала швидко збирати свої речі та бідкатись. Потім під час розмови вона пояснила Дюма, що було важко знайти шкіряну сумку для поїздок, яка б їй сподобалася.

Сумка Birkin від Hermes / Фото: Associated Press

Дюма надихнувся цією зустріччю і вирішив створити аксесуар, який би відповідав описаним вимогам акторки. Так у продаж надійшла сумка у вигляді портфеля під назвою Hermès Birkin створена на базі ранішої моделі Haut à Courroies.

Джейн Біркін та сумка Birkin від Hermes / Фото: Getty Images

Читайте також: