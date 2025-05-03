Іменні підвіски та каблучка з сапфіром: три улюблені прикраси принцеси Уельської

Принцеса Кейт / © Getty Images

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Золоте намисто Gold Midnight Moon

Принцеса Кейт має кілька улюблених прикрас від британського ювелірного бренду Daniella Drape. Намисто з підвіскою у вигляді золотого диска, на якому зображені ініціали її трьох дітей: принцеси Шарлотти, принца Джорджа та принца Луї. За даними офіційного сайту бренду, воно виготовлене з переробленого цілісного 9-каратного жовтого золота і прикрашене ручним гравіюванням. Вартість близько 1700 доларів.

Намисто Gold Midnight Moon / © Getty Images

«Місяць — універсальний символ нашого внутрішнього світу, прихованих емоцій, бажань та мрій. Він представляє наші почуття та несвідомі переконання, пропонуючи нам здатність відчувати, вчитися на минулому та творчо розкривати свою сутність. Цикл Місяця — це тонкий спосіб нагадати нам, що всі речі на Землі мають природний цикл», — йдеться в описі до прикраси.

Золоте намисто Fixed Alphabet

Намисто Fixed Alphabet / © Getty Images

Ще одне золоте намисто Fixed Alphabet, яке носить принцеса Уельська, прикрашене підвісками G, C і L, тобто першими літерами імен її дітей. Колекція Alphabet від Danielle Drape створена в грайливому, але класичному стилі, і виготовлена ​​з переробленого цілісного 9-каратного жовтого золота. Вартість підвіски — близько 650 доларів. Це одна з улюблених прикрас принцеси, яку вона носить у поїздках.

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Каблучка з сапфірами і діамантами

Каблучка з сапфірами та діамантами / © Getty Images

Цю каблучку публіка помітила на пальці Кетрін у період, коли вона проходила лікування від раку і ділилася новинами про своє здоров’я. Одягала її принцеса на палець, де зазвичай носила раніше заручальну каблучку, яка теж, як відомо з сапфіром. Вважається, що цей перстень Кейт подарував чоловік принц Вільям, якраз у цей важкий для пари період. Подарунок символізує їхнє кохання, особливо на тлі труднощів, з якими зіткнулася пара минулого року. Каблучка з доріжкою сапфірів зручна в носінні, і Кейт часто одягає її замість своєї заручальної, яка може бути не такою практичною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше.

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