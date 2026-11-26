Імператриця Жозефіна / © Getty Images

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Імператриця Жозефіна, дружина знаменитого Наполеона, була свого часу відомою іконою моди, розповіла історикиня та авторка акаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон.

За її словами, Жозефіна не лише започаткувала нову придворну моду у Франції, а й залишила по собі чимало суконь, які збереглися до наших днів. 1804 року Наполеона Бонапарта було проголошено імператором Франції, і з цієї нагоди відбулася розкішна коронація. Звісно, її також коронували як імператрицю Франції. Це була надзвичайно важлива подія, у якій мода відігравала дуже значну роль. Вибір сукні, прикрас і коштовностей Жозефіни мав визначити модні тенденції та смаки в Європі на багато років наперед.

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Фрагмент картини французького художника Жака-Луї Давіда «Коронація імператриці Жозефіни Наполеоном I у соборі Паризької Богоматері», написаної 1807 року / © Getty Images

На початку 19 століття мода переживала період змін — усі були в захваті від простих неокласичних силуетів, і це було повним запереченням моди попередньої епохи часів правління Марії-Антуанетти.

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Тодішню моду вважали застарілою, надмірною та занадто розкішною. І хоча прості, позбавлені зайвих прикрас сукні були надзвичайно популярними серед жінок того часу, Наполеон і Жозефіна розуміли, що необхідно відродити французьку текстильну промисловість. Саме тому 1802 року вони запровадили обов’язковий офіційний дрескод для всіх придворних заходів. Як імператриця Жозефіна мала подавати приклад іншим, тож під час коронації всі погляди були прикуті до неї: усі хотіли побачити, який саме модний стандарт вона встановить.

Портрет Жозефіни, імператриці Франції / © Getty Images

Вона поєднала сучасні на той час фасони й силуети з високою лінією талії та вузьким силуетом із розкішшю минулих епох. Використання розкішного шовку та вишуканої вишивки сприяло відродженню французької текстильної промисловості. Мереживні коміри-валики також були своєрідним відсиланням до минулого — до колишньої королівської моди. Водночас їх використання мало на меті підтримати відродження французької мереживної промисловості.

Портрет Жозефіни, імператриці Франції / © Getty Images

І відтоді Жозефіна започаткувала нову придворну моду. Вона обожнювала вбрання і, звісно ж, стала справжньою іконою стилю своєї епохи. Купуючи численні сукні, вона накопичила величезні борги, але деякі з її вишуканих вбрань збереглися і до наших днів та зберігаються в її колишній резиденції — замку Мальмезон.

Ця вишукана придворна сукня з прекрасним шлейфом датується 1804 роком. Імператриця одягала її на один із придворних прийомів.

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Реальна сукня Жозефіни / © Getty Images

1796 року вона мала дев’ять суконь, а до 1809-го, за наявними відомостями, їхня кількість зросла до сімдесяти. І це, звісно, не враховуючи всіх інших її суконь, придворних убрань, коштовностей, тіар та інших витрат. Тож нескладно зрозуміти, звідки взялися її сумнозвісні борги.

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