Історія кумедного різдвяного светра з малюнками: як він став святковим хітом у світі

Різдвяний светр / © Getty Images

Інколи немає кращого способу показати світу свою веселу натуру чи індивідуальність, ніж одяг, а у святковий зимовий час цю функцію ідеально виконує кумедний святковий светр. Зараз знайти подібний вид одягу легко, адже ще у листопаді вони починають заповнювати полиці практично усіх магазинів і кожен може підібрати для себе чи своєї родини такі светри на будь-який гаманець.

Однак як саме з’явились ці смішні (і будемо чесні — трохи бридкі) светри із оленями, сніговиками чи іншими дивакуватими дизайнами? Ну, оскільки раніше у нашій українській культурі не було нічого пов’язаного із оленями з червоними носами, вінками чи Санти-Клаусом, то звісно ж мода на подібні речі прийшла із Америки, де культура святкування Різдва якраз включала подібні атрибути.

Різдвяний светр з вінком / © Getty Images

У Сполучених Штатах різдвяні светри почали з’являтися після Другої світової війни, коли в’язані вручну вовняні речі цінувалися за тепло, а не за стиль. Виготовлялися вони вручну, чим були ще ціннішими і мали сентиментальний характер, бо подарувати його могла мама чи бабуся. Також вважається, що популяризація светрів співпала із комерціалізацією Різдва і коли з’явився образ Санта-Клауса у такому вигляді яким ми його знаємо зараз, а люди почали охочіше витрачати гроші на подарунки і декор.

Спочатку подібні светри називали «светри Jingle Bell», однак вони не були такими яскравими, як сучасні, і не мали великої популярності на ринку та все змінилось, коли у них почали з’являтися на телебаченні, зокрема у різних популярних програма та шоу того часу, різні телеведучі.

Ведучий Джиммі Феллон тримає різдвяний светр / © Getty Images

Таким чином светри з кумедними візерунками та декором почали цікавити людей і це знову співпало із новим історичним поворотом — у 1960-1970 роках відбулася сексуальна революція і зміна у сприйнятті моди — американці і європейці почали носити яскраві кольори, сміливі візерунки, експериментувати з дизайнами та довжиною. Звісно у цьому новому сприйнятті моди яскраві і веселі светри знайшли своє місце.

У 1980-х роках, коли світ шаленів від яскравих макіяжів і зачісок, светри з веселими візерунками продовжували з’являтися у магазинах, однак уже були «модифікованими» — до них додавались блискітки, помпони, бантики та інші об’ємні елементи. Особливої популярності дивакуватим светрам додали попкультура та різдвяні комедійні фільми, які почали активно виходити на екрани перед святами. Часто у подібних фільмах персонажі з’являлися саме у таких неприваблевих, але кумедних светрах і це стало своєрідною милою демонстрацією радості та святкового настрою, хоча такі речі і не вважалися крутими чи стильними.

Протягом 1990-х і 2000-х років светри з малюнками почали сприймати як жартівливі подарунки, вони втратили популярність. Однак їх часто почали одягати на тематичні вечірки, особливо у офісах, або для жарту, вони зображувалися як щось, чого можна було соромитися. А коли світ вступив у нове тисячоліття на екрани вийшов фільм «Щоденник Бріджит Джонс» і кумедний светр із оленем, який носив один із героїв цього культового ромкому назавжди став частиною попкультури, хоч теж був висміяний у фільму.

Кадр із фільму «Щоденник Бріджит Джонс»

Кадр із фільму «Щоденник Бріджит Джонс»

У 2010 роках светри знову стали доволі популярними і їх можна було замовити і інтернеті і приблизно у цей час вони заполонили і український ринок. Якщо на початку нульових купити подібну річ можна було лише у секондхендах, то у середині 2010 вони почали з’являтися у масмаркеті. Із активним розвитком соцмереж і інтернет-шопінгу у 2020 роках подібні светри можна знайти у будь-якому магазині.

Дівчина у різдвяному светрі з ялинкою / © Associated Press

Поява у светрі з кумедним принтом вже не дивує, через їхнє різноманіття та доступність на ринку, однак вони щоразу викликають усмішку і підіймають настрій, але ж саме з такою метою їх і створили — дарувати радість.