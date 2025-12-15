ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
3 хв

Історія кумедного різдвяного светра з малюнками: як він став святковим хітом у світі

Светри з оленями, сніжинками та ялинками вже давно стали частиною святкової моди і щороку заполоняють магазини, попри свій дивакуватий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Різдвяний светр

Різдвяний светр / © Getty Images

Інколи немає кращого способу показати світу свою веселу натуру чи індивідуальність, ніж одяг, а у святковий зимовий час цю функцію ідеально виконує кумедний святковий светр. Зараз знайти подібний вид одягу легко, адже ще у листопаді вони починають заповнювати полиці практично усіх магазинів і кожен може підібрати для себе чи своєї родини такі светри на будь-який гаманець.

Однак як саме з’явились ці смішні (і будемо чесні — трохи бридкі) светри із оленями, сніговиками чи іншими дивакуватими дизайнами? Ну, оскільки раніше у нашій українській культурі не було нічого пов’язаного із оленями з червоними носами, вінками чи Санти-Клаусом, то звісно ж мода на подібні речі прийшла із Америки, де культура святкування Різдва якраз включала подібні атрибути.

Різдвяний светр з вінком / © Getty Images

Різдвяний светр з вінком / © Getty Images

У Сполучених Штатах різдвяні светри почали з’являтися після Другої світової війни, коли в’язані вручну вовняні речі цінувалися за тепло, а не за стиль. Виготовлялися вони вручну, чим були ще ціннішими і мали сентиментальний характер, бо подарувати його могла мама чи бабуся. Також вважається, що популяризація светрів співпала із комерціалізацією Різдва і коли з’явився образ Санта-Клауса у такому вигляді яким ми його знаємо зараз, а люди почали охочіше витрачати гроші на подарунки і декор.

Спочатку подібні светри називали «светри Jingle Bell», однак вони не були такими яскравими, як сучасні, і не мали великої популярності на ринку та все змінилось, коли у них почали з’являтися на телебаченні, зокрема у різних популярних програма та шоу того часу, різні телеведучі.

Ведучий Джиммі Феллон тримає різдвяний светр / © Getty Images

Ведучий Джиммі Феллон тримає різдвяний светр / © Getty Images

Таким чином светри з кумедними візерунками та декором почали цікавити людей і це знову співпало із новим історичним поворотом — у 1960-1970 роках відбулася сексуальна революція і зміна у сприйнятті моди — американці і європейці почали носити яскраві кольори, сміливі візерунки, експериментувати з дизайнами та довжиною. Звісно у цьому новому сприйнятті моди яскраві і веселі светри знайшли своє місце.

У 1980-х роках, коли світ шаленів від яскравих макіяжів і зачісок, светри з веселими візерунками продовжували з’являтися у магазинах, однак уже були «модифікованими» — до них додавались блискітки, помпони, бантики та інші об’ємні елементи. Особливої популярності дивакуватим светрам додали попкультура та різдвяні комедійні фільми, які почали активно виходити на екрани перед святами. Часто у подібних фільмах персонажі з’являлися саме у таких неприваблевих, але кумедних светрах і це стало своєрідною милою демонстрацією радості та святкового настрою, хоча такі речі і не вважалися крутими чи стильними.

Протягом 1990-х і 2000-х років светри з малюнками почали сприймати як жартівливі подарунки, вони втратили популярність. Однак їх часто почали одягати на тематичні вечірки, особливо у офісах, або для жарту, вони зображувалися як щось, чого можна було соромитися. А коли світ вступив у нове тисячоліття на екрани вийшов фільм «Щоденник Бріджит Джонс» і кумедний светр із оленем, який носив один із героїв цього культового ромкому назавжди став частиною попкультури, хоч теж був висміяний у фільму.

Кадр із фільму «Щоденник Бріджит Джонс»

Кадр із фільму «Щоденник Бріджит Джонс»

Кадр із фільму «Щоденник Бріджит Джонс»

Кадр із фільму «Щоденник Бріджит Джонс»

У 2010 роках светри знову стали доволі популярними і їх можна було замовити і інтернеті і приблизно у цей час вони заполонили і український ринок. Якщо на початку нульових купити подібну річ можна було лише у секондхендах, то у середині 2010 вони почали з’являтися у масмаркеті. Із активним розвитком соцмереж і інтернет-шопінгу у 2020 роках подібні светри можна знайти у будь-якому магазині.

Дівчина у різдвяному светрі з ялинкою / © Associated Press

Дівчина у різдвяному светрі з ялинкою / © Associated Press

Поява у светрі з кумедним принтом вже не дивує, через їхнє різноманіття та доступність на ринку, однак вони щоразу викликають усмішку і підіймають настрій, але ж саме з такою метою їх і створили — дарувати радість.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie