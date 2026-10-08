Історія загубленої на майже 60 років весільної сукні Доллі Партон: який вигляд має вбрання

Доллі Партон / © Associated Press

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Протягом десятиліть ніхто не знав, що сталося з сукнею, у якій Доллі Партон вийшла заміж за Карла Діна 1966 року, однак 2024 року її знайшли у старій армійській скрині її чоловіка — і вигляд вбрання виявився зовсім не таким, яким можна було б уявити весільну сукню «королеви стразів», пише Vanity Fair.

Розповіла про знахідку Ребекка Сівер — племінниця співачки та директорка архіву Доллі Партон. 2024 року, коли вона каталогізувала речі для нового музею, присвяченого артистці, знайшли стару скриню Діна, яка походила ще з часів його служби в Національній гвардії. Коли менеджерка архіву відкрила її, Сівер почула крик і кинулася до неї, подумавши, що та побачила мишу. Однак замість цього на колінах у неї лежала сукня, яку Партон одягла у день свого весілля.

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Якою була весільна сукня Доллі Партон

Це біла, коротка сукня А-подібного силуету, з простим ліфом на бретелях і трохи розкльошеною спідницею, що сягає трохи нижче коліна. Жодної складної вишивки, драматичного об’єму чи яскравого декору. Образ доповнювала коротка легка фата, яку співачка носила поверх свого волосся, вкладеного у пишну зачіску.

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Найбільше дивує контраст із гардеробом, завдяки якому Партон стане відомою у наступні роки. Кристали, торочка, яскраві кольори, вишукані силуети та лелітки — нічого цього у весільному образі ще не було. 1966 року їй було 20 років, а впізнаваний сьогодні образ артистки ще тільки формувався. Весільний образ ідеально відповідав самому святкуванню — невеликому, камерному та зовсім не голлівудському.

Весілля без зайвої уваги

Причина вибору такої простої сукні була цілком зрозумілою, адже, коли Партон і Дін вирішили одружитися їй було 20 років, а її музична кар’єра лише починалася. Менеджер Фред Фостер радив їй відкласти весілля, побоюючись, що шлюб може завадити просуванню молодої артистки, яка лише набирала популярності.

Тож Партон відмовилася від великої церемонії, але не від свого нареченого. 30 травня вона разом із Діном вирушила до Рінґґолда, штат Джорджія, де вони одружилися у невеликій баптистській церкві в присутності лише кількох людей.

Що ще знайшли у скрині?

Сукня була не єдиною пам’яткою про весілля, яку Дін зберігав усі роки, також у скрині знайшли фату, Біблію, яку Партон тримала під час церемонії, лист від пастора та особисті фотографії пари, зокрема фотосмужку з фотобудки.

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Щоб підтвердити, що це справді сукня з весілля 1966 року, Сівер показала її своїй тітці. Партон одразу її впізнала: вона взяла сукню за бретелі й піднесла до себе. Востаннє вона бачила її у день свого весілля.

Де зараз весільна сукня Доллі Партон?

Сьогодні весільний образ представлений у музеї Dolly’s Life of Many Colors Museum у Нешвіллі — просторі, присвяченому кар’єрі та стилю співачки. Для його експозиції створили спеціальну вітрину, яка нагадує каплицю, де Доллі та Карл одружилися.

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