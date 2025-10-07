ТСН у соціальних мережах

Із гардероба королеви Сільвії: як друга весільна сукня принцеси Мадлен стала сімейним символом кохання

Для вечірнього прийому принцеса-наречена вирішила одягнути особливу вінтажну сукню, яка підкорює красою і ніжністю.

Весілля принцеси Швеції Мадлен

Весілля принцеси Швеції Мадлен / © Getty Images

Весілля принцеси Швеції Мадлен і американського фінансиста британського походження Крістофера О’Ніла відбулося в Стокгольмі 8 червня 2013 року. Церемонія відбулася в каплиці Королівського палацу, і наречена йшла до вівтаря у весільній сукні, розробленій італійським модельєром Валентіно Гаравані з довгим шлейфом, образ доповнювала фата, туфлі з прозорими вставками, теж створені Валентіно, а також розкішна діамантова тіара.

Перша весільна сукня принцеси Мадлен / © Getty Images

Перша весільна сукня принцеси Мадлен / © Getty Images

Однак після офіційної частини церемонії наречена переодяглася в зручніше вбрання, яке викликало не менший захват, ніж її розкішна сукня для вінчання. Принцеса Мадлен вирішила застосувати стару традицію до свого весілля і одягнути «щось позичене», а цією річчю була її друга весільна сукня. На приватному прийомі в палаці Дроттнінггольм Мадлен з’явилася в сукні своєї матері королеви Сильвії.

Друга весільна сукня принцеси Мадлен / © Getty Images

Друга весільна сукня принцеси Мадлен / © Getty Images

Її сентиментальне і вінтажне вбрання було від бренду Nina Ricci. Ця бальна сукня вирізнялася оригінальним ліфом, розшитим перлами, і пишною спідницею з тюлю, теж розшитою перлинами, а також ніжним і романтичним бантом на талії.

Мадлен трохи змінила оригінальний дизайн, прибравши тонкі бретельки, але в іншому сукня була такою ж, як і тоді, коли 2001 року її носила Сільвія.

Королева Сільвія в сукні від Nina Ricci на врученні Нобелівської премії, 10 грудня 2001 року / © Getty Images

Королева Сільвія в сукні від Nina Ricci на врученні Нобелівської премії, 10 грудня 2001 року / © Getty Images

Королева з’являлася в цьому вбранні кілька разів і любила поєднувати його з розкішними коштовностями або білою накидкою. Іноді вона теж прикрашала талію поясом-стрічкою, яку зав’язувала на бант.

Але особливо сентиметальним є й те, що саме цю сукню королева Сільвія одягла 19 червня 2001 року на святкування своєї 25-ї річниці весілля з чоловіком королем Швеції Карлом Густавом.

Двадцять п’ята річниця весілля короля Швеції Карла Густава і королеви Сільвії, 19 червня 2001 року. Королева одягнена в сукню Nina Ricci / © Getty Images

Двадцять п’ята річниця весілля короля Швеції Карла Густава і королеви Сільвії, 19 червня 2001 року. Королева одягнена в сукню Nina Ricci / © Getty Images

Таким чином принцеса Мадлен, ймовірно, хотіла показати тісний зв’язок зі своєю сім’єю, матір’ю і продемонструвати кохання своїх батьків, яка живе протягом багатьох років.

