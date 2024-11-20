Із сатину та з перлами: якими були весільні босоніжки принцеси Єлизавети 1947 року

Це була красива та елегантна пара взуття, яке тепер є музейним експонатом.

20 листопада 1947 року 21-річна принцеса Єлизавета, яка в майбутньому стала королевою Великої Британії, вийшла заміж за принца Філіпа. Розкішне весілля пари відбулося у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день свого весілля, 1947 рік / Фото: Associated Press

Сукня принцеси була розкішною і зроблена з атласу, її прикрашала квіткова вишивка у вигляді апельсинових квітів. Розробив її вбрання Норман Гартнелл. Цей весільний образ майбутня королева доповнила тіарою матері. Тіара називалася Queen Mary Fringe була замовлена бабусею Єлизавети – Марією Текською – і пізніше передана її матері Єлизаветі Боуз-Лайон.

Однак, окрім розкішних прикрас і самої сукні, був ще один важливий атрибут образу — босоніжки нареченої. Оскільки взуття було заховано від очей публіки за довгою спідницею сукні, все ж таки воно заслуговує також на увагу, адже було дуже милим.

Весільні туфлі принцеси Єлизавети / Фото: Getty Images

Босоніжки були, як і сукня Єлизавети, – сатиновими. Їх створив відомий у ті роки взуттєвий майстер Едвард Рейн, який здобув популярність як той, хто створює зручне і дуже гарне взуття, що відповідає модним тенденціям.

Якось йому зателефонували з Букінгемського палацу, запропонувавши зробити взуття для королівського весілля, звичайно ж він погодився. Наречена хотіла, щоб босоніжки були елегантними, модними та водночас практичними.

Весільні туфлі принцеси Єлизавети / Фото: Getty Images

Вони мали стійкі підбори, кілька ремінців та застібку з пряжкою зроблену зі срібла та прикрашену дрібними перлами.

Для підстрахування Едвард Рейн зробив три пари однакових босоніжок, на випадок, якщо десь щось раптом зіпсується або піде не за планом. Спочатку босоніжки були білими, але з роками пожовтіли, що гарно видно на цьому фото.

Весільні туфлі принцеси Єлизавети / Фото: Getty Images

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