Із золота та дорогоцінного каміння: у Джекі Кеннеді був унікальний пояс від короля Марокко

Жаклін Кеннеді, 1967 рік / © Getty Images

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Колишня перша леді США славилася завжди гарним смаком і сучасним для свого часу стилим, але окрім одягу вона любила і коштовності і за своє життя зібрала досить велику колекцію прикрас. Багато що з того, що зберігалося в ювелірній скриньці Жаклін, було подарунками від чоловіків.

Одним із незвичайних ювелірних виробів, які можна було побачити на цій жінці, був дивовижний пояс із справжнього золота. Він був інкрустований також діамантами, рубінами та смарагдами.

Жаклін Кеннеді, 1967 рік / © Getty Images

Подарував пояс Кеннеді король Марокко Хасан II під час його державного візиту до Білого дому 27 березня 1963 року. Пояс був широким і мав також велику квадратну пряжку. Джекі зазвичай носила прикрасу із сукнями. Цей знімок зроблено наступного дня після того, як їй вручили подарунок і на її руці також можна побачити широкий браслет у дизайні схожому на новий пояс. Можливо, це був комплек.

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Жаклін Кеннеді, 1963 рік / © Getty Images

Хоча він був подарований їй 1963 роек, Джекі почала носити пояс частіше наприкінці 70-х та 80-х років.

Жаклін Кеннеді, 1983 рік / © Getty Images

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