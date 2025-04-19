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- Зірки і мода
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Із золота та дорогоцінного каміння: у Джекі Кеннеді був унікальний пояс від короля Марокко
Хоча його їй подарували у 60-х, носити пояс частіше вона почала наприкінці 70-х та 80-х років.
Колишня перша леді США славилася завжди гарним смаком і сучасним для свого часу стилим, але окрім одягу вона любила і коштовності і за своє життя зібрала досить велику колекцію прикрас. Багато що з того, що зберігалося в ювелірній скриньці Жаклін, було подарунками від чоловіків.
Одним із незвичайних ювелірних виробів, які можна було побачити на цій жінці, був дивовижний пояс із справжнього золота. Він був інкрустований також діамантами, рубінами та смарагдами.
Подарував пояс Кеннеді король Марокко Хасан II під час його державного візиту до Білого дому 27 березня 1963 року. Пояс був широким і мав також велику квадратну пряжку. Джекі зазвичай носила прикрасу із сукнями. Цей знімок зроблено наступного дня після того, як їй вручили подарунок і на її руці також можна побачити широкий браслет у дизайні схожому на новий пояс. Можливо, це був комплек.
Хоча він був подарований їй 1963 роек, Джекі почала носити пояс частіше наприкінці 70-х та 80-х років.