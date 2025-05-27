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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
2 хв

Jackie 1961: чому це найвідоміша сумка Gucci і з ким пов'язана її назва

Цей аксесуар став частиною історії моди через те, що його любила, носить колишня перша леді США.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сумка Gucci

Сумка Gucci / © Associated Press

Жаклін Кеннеді Онассіс — одна з найвідоміших жінок у світі, яку знають не лише через її трагічну долю, а й завдяки впливу, який вона справила на світ моди. Жінка привертала увагу через свій стиль, її образи обговорювалися у всіх виданнях, а деякі вбрання, які вона носила в 60-х і 70-х роках, стали еталоном елегантності. Однак одна з речей, які любила Жаклін, користуєся популярністю і сьогодні — сумка-хобо від Gucci, яка вже протягом десятиліть є тезкою колишньої першої леді — Jackie.

Ця сумка була випущена 1961 року і спочатку називалася просто G1244 (код, який використовувався для внутрішніх цілей компанії), а згодом була перейменована в Constance.

Сумка Gucci / © Associated Press

Сумка Gucci / © Associated Press

Історія свідчить, що 1964 року, через три роки після того, як Constance була вперше випущена, Кеннеді Онассіс зайшла до бутика Gucci і вийшла з шістьма на той момент ще маловідомими сумками-хобо. З того часу її часто фотографували з цими сумками, що популяризувало аксесуар і спонукало Дім Gucci змінити назву на Jackie.

Сумка явно стала улюбленою в гардеробі Жаклін і вона поєднувала її з різними вбраннями та носила в будь-якої пори року. Зокрема в її колекції були: полотняна, кілька моделей зі шкіри у різних відтінках та замшева.

Жаклін Кеннеді Онассіс / © Getty Images

Жаклін Кеннеді Онассіс / © Getty Images

Що ж у цьому стилі так сподобалося колишній першій леді? Швидше за все сумка здавалася їй елегантною, а також попри свій невеликий розмір, вона була досить місткою. На сумці не було логотипів і бренд випускав її у стриманих відтінках, що робило аксесуар універсальним.

Сумка Gucci / © Associated Press

Сумка Gucci / © Associated Press

Жаклін Кеннеді Онассіс була найкращою рекламою для Gucci, що призвело до того, що сумка, яку вона любила, стала в один радий з Hermès Kelly, Hermès Birkin та Lady Dior. Аксесуар популярний і сьогодні і продається в Gucci. Бренд неодноразово перевипустив сумку, розширивши при цьому колірну палітру, матеріали та представивши її в кількох розмірах, але первісний дизайн залишився практично недоторканим. Ще раз назва була змінена вже коли дизайнер Алессандро Мікеле був креативним директором бренду, він перейменував Jackie Bag у Jackie 1961 року, віддавши так данину поваги часу, коли вона була створена.

Сумка Gucci / © Associated Press

Сумка Gucci / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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