Капелюх Брістоу: рідкісний і унікальний аксесуар британської королівської сім'ї, якому близько 400-500 років

Капелюх Брістоу / © Getty Images

Цей капелюх імовірно носив Генріх VIII, а якщо не він, то хтось із його придворних, розповіла історикиня Емі Боїнгтон. Аксесуар датується серединою XVI століття, відомий як капелюх Брістоу. Це пов’язано з тим, що він завжди належав сім’ї Брістоу і пройшов крізь віки, а людина, яка спочатку придбала його, була придворним Генріха VIII на ім’я Ніколас Брістоу.

Брістоу був відомим придворним монархів Тюдорів. Від 1530-х років він завідуваав гардеробом і ліжками Генріха VIII, а потім від 1544 року — коштовностями Генріха VIII. Надалі він обіймав цю посаду за Едуарда VI, королеви Марії та королеви Єлизавети I. Сімейний переказ свідчить, що 1544 року під час здавання Булоні Генріх VIII був настільки схвильований, що підкинув свій капелюх, і Ніколас Брістоу спіймав його, і в такий спосіб капелюх залишився у нього назавжди.

Генріх VIII / © Getty Images

На жаль, цю історію неможливо перевірити, але капелюх зберігся в дуже хорошому стані впродовж століть. Був проведений аналіз капелюха, і він справді належить до середини 16 століття, тож це цілком може бути правдою. Капелюх також зроблений з розкішних тканин і міг належати людині високого статусу.

Отже, капелюх зроблений із шовкової прошивки, відомої як трумінг, він має зелене перо і навіть срібний ґудзик, який потьмянів з часом, але його наявність знову підтверджує ідею про те, що він належав дуже багатій людині.

Капелюх Брістоу / © Getty Images

Крім того, капелюх має рівномірно розташовані отвори по всьому периметру, які могли використовуватися для коштовностей, щоб поліпшити його естетику. Це було дуже поширеною практикою в 16 столітті, тому що коштовності були настільки дорогими, що їх знімали з одного предмета одягу і одягали на інший, і, судячи з усіх капелюхів Генріха VIII, їх завжди прикрашали коштовності.