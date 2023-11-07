Карл був шокований: історія підробленої сукні Chanel, у якій Кортні Лав прийшла на вечірку

Співачка і вдова рокера Курта Кобейна ніколи не була іконою моди чи тим паче законодавицею трендів, але одна неприємність чи навіть швидше модний конфуз вплинули на те, що вона стала не лише шанувальницею Модного дому Chanel, а й потоваришувала з самим Карлом Лагерфельдом.

2007 року Кортні Лав та її дочка Френсіс Кобейн опинилася на розкішній вечірці на честь дня народження Періс Гілтон, яка проводилася в одному зі злачних закладів у Беверлі Гіллз, а серед гостей були всі вершки суспільства. Для заходу Лав одягла чорну мінісукню від Chanel, яку для неї приготувала помічниця. У вбрання були рукави три чверті, оздоблення з пір'я спереду на декольте, яке нагадувало жабо і кілька ґудзиків. Також рок-зірка доповнила свій образ чорними колготками, сумкою та рукавичками декоративним пір'ям.

Кортні Лав у 2007 році / Фото: Getty Images

Наступного дня, коли фото з вечірки опинилися у всіх ЗМІ, виявилося, що сукня Chanel, у якій Кортні провела минулий вечір, була підробкою. А дізналася знаменитість про свій модний провал із преси.

Але того вечора на вечірці Періс був також модельєр і креативний директор Модного дому Chanel Карл Лагерфельд. Чоловік нібито побачив Кортні у сукні і одразу зрозумів, що на ній підробка, але їй не сказав. За однією з версій того, що відбувається, Карл шепнув своєму співрозмовнику: "Бідолашна, вона зовсім не розуміє, що таке кутюр".

Кортні Лав та її дочка у 2007 році / Фото: Getty Images

Подібна ситуація завдала бренду репутаційних ризиків, адже після появи інформації про "палену" сукню на зірці, навряд чи хтось ще наважився б одягнути чи купити її. Кортні розуміла, що вона підставила бренд, тому жінка звільнила помічницю, яка принесла їй підробку, а сама вирішила залагодити скандал із Лагерфельдом особисто і написала йому листа з вибаченнями, запропонувавши заплатити за справжню сукню, а також зазначила, що готова зробити все, щоб компенсувати прикрий інцидент, жертвою якого стала вона сама.

Лагерфельд відповів на листа Лав і, за словами співачки, її запросили до Парижа зустрітися з Карлом особисто і той в одному з ательє бренду подарував їй справжню версію сукні і навіть розповів, як відрізнити оригінал від підробки.

Оригінальна сукня бренду була представлена в колекції Chanel весна-літо 2007 року в Парижі. Після цього випадку між Лав та Лагерфельдом зав'язалася дружба, а співачка стала шанувальницею бренду Chanel і надалі неодноразово з'являлася на його модних шоу.

Показ модного будинку Chanel, 2007 рік / Фото: Getty Images

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