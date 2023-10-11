Катерина Білик: представниця України на глобальному подіумі краси та доброти

Miss Face Of Humanity базується в Канаді. Його мета - дати учасницям можливість виявити свою красу та здійснити позитивний внесок у світ через вплив на глобальну аудиторію.

Життєвий шлях Катерини Білик

Катерина Білик, 27-річна представниця України, народилася в Богуславі Київської області. Вона здобула освіту в Київському національному лінгвістичному університеті.

За свою кар'єру Катерина здобула титули Міс Принцеса України 2020, Miss Supermodel Globe Ukraine 2022 та Міс Eco International Ukraine 2024, підтверджуючи свою привабливість та гідність. Її шлях до успіху не має меж, і кожен отриманий титул - це не лише результат краси, але й вияв впевненості та активної громадської позиції.

Катерина Білик використовує свою популярність для позитивного впливу на мільйонну аудиторію у TikTok. Як стверджує українка, всі прибутки, отримані з цієї соціальної мережі, спрямовані на підтримку Збройних Сил України, закупівлю необхідного спорядження та надання допомоги тим, хто її потребує. Зокрема, йшлось про допомогу 5-ій Слобожанській бригаді, 3 ОШБр і низці благодійних організацій. Вона також активна учасниця в Instagram, де вона ділиться подіями у своєму житті.

Шлях до Miss Face Of Humanity

Участь у конкурсі Miss Face Of Humanity (MFOH) відкриває перед Катериною широкі можливості для представлення України та продовження її благородної місії сприяння позитивним змінам у світі. Призначення на роль почесної представниці буде значним досягненням, не лише для представниці України, але й для інших молодих жінок, які можуть знайти в неї взірець сили та принциповості.

Спостерігайте за її подорожжю та підтримуйте національну гордість на цьому конкурсі краси.