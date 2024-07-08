Керолін Бессетт-Кеннеді – модна ікона 90-х, образи якої хочеться повторювати і сьогодні

Це жінка, яка продовжує впливати на моду навіть після смерті.

Керолін Бессетт-Кеннеді — була американською публіцисткою та дружиною Джона Ф. Кеннеді-молодшого, сина трагічно вбитого президента Джона Кеннеді та його дружини Жаклін. Попри те, що прожила ця вродлива жінка дуже мало, вона запам'яталася багатьом як ікона моди і головна it-girl кінця 90-х.

Вона часто ставала об'єктом наслідування і навіть через багато років після своєї смерті залишається такою і сьогодні. Її незмінною візитівкою було світле волосся та червона помада.

Може здатися, що зараз, на піку популярності естетики 90-х, стиль Керолін особливо актуальний, але він насправді і не виходив з моди. Всі вбрання Бессетт-Кеннеді були настільки лаконічними, універсальними та позачасовими, що будь-який з них матиме актуальний вигляд навіть через 20 років. Але що ж такого було в стилі Керолін, що дозволило йому вийти за межі трендів та часу? Насправді зводиться все до кількох речей — Бессетт віддавала перевагу мінімалістичній колірній палітрі, прямим силуетам, практичним аксесуарам і повній відсутності принтів. Нижче ми виділили основні складові її образів.

Чорні сукні

Під час вечірніх виходів на Бессетт-Кеннеді було практично не побачити нічого іншого, окрім маленької чорної сукні. Усі її вбрання були однотонними, підкреслювали струнку фігуру. Іноді вона доповнювала образи високими рукавичками чи накидками. Також Керолін підбирала лаконічні аксесуари – невеликі сумки з короткими ручками, клатчі та слінгбеки на підборах середньої висоти.

Не можна не відзначити, що вона робила ставку на чіткі лінії та лаконічні вирізи на декольті, які підкреслювали її ключиці та плечі. Все це надавало шику її чорним вбранням.

Керолін Бессетт-Кеннеді та Джон Ф. Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

Спідниці-олівці

Вона любила поєднувати нейтральні кольори та підкреслювати свою стрункість і тендітність. У таких образах Бессетт-Кеннеді мала діловий вигляд і демонструвала публіці (а її в ті роки переслідували не менше, ніж принцесу Діану), що вона не просто дівчина відомого хлопця. Такі спідниці вона поєднувала з лаконічними топами, чоботями та збирала волосся у пучок.

Керолін Бессетт-Кеннеді та Джон Ф. Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

Сорочки

Бессетт-Кеннеді могла просто взяти просту пару джинсів та лаконічну сорочку на ґудзиках і поєднати їх так, щоб вони мали невимушений та стильний вигляд. Сорочки на знаменитості можна було побачити під час прогулянок, робочих зустрічей та навіть на вечірніх заходах.

Керолін Бессетт-Кеннеді / Фото: Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді / Фото: Getty Images

Джинси

Це була важлива складова гардеробу жінки. Тим паче, що вона працювала в компанії Calvin Klein – бренді, який вивів денім на подіум, а потім, якраз у 90-х, перетворив на імперію міжнародного масштабу.

Джинси вона носила різних фасонів, але оскільки наприкінці 90-х на піку популярності були прямі сині джинси з трохи розкльошеними від коліна холошнями, то саме такі можна було побачити на Керолін найчастіше. Однак ця модель знову в моді вже належить до безсмертної класики.

Керолін Бессетт-Кеннеді / Фото: Getty Images

Пальто класичного фасону

Вона використала пальта як центральний елемент свого образу. Керолін доповнювала ним вечірні сукні та носила у поєднанні з джинсами. Переважно це були класичні фасони з якісних тканин, які мали не лише практичний вигляд, а й чудово поєднувалися з будь-яким вбранням.

Джон Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді / Фото: Getty Images

Керолін загинула 16 липня 1999 року разом зі своїм чоловіком Джоном та старшою сестрою Лорен. Трагедія сталася, коли легковий літак, який пілотував Джон, врізався в Атлантичний океан. Пасажири померли під час зіткнення.

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