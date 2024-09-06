Кетрін Зета-Джонс у сукнях-комбінаціях: три розкішні вечірні вбрання зірки

Кожне з її вбрань мало б розкішний вигляд і сьогодні.

Британська акторка – одна з найкрасивіших зірок усіх часів. На червоних доріжках вона переважно воліє з'являтися в приталених сукнях, які підкреслюють талію, маю ефектне декольте та високий розріз на довгій спідниці. Однак у поодиноких випадках Кетрін кілька разів вибирала просто приголомшливі сукні-комбінації, які мали дуже елегантний вигляд.

1997 року Кетрін відвідала прем'єру фільму "Люди в чорному" у Лос-Анджелесі. На зірці була червона довга шовкова сукня на тонких бретельках. Вбрання прикрашав також високий розріз на спідниці. Сукню вона носила у поєднанні з підборами та декількома коштовностями.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

1999 року Кетрін з'явилася в чорній однотонній сукні на тонких бретельках на галавечорі в Нью-Йорку. Вбрання мало V-подібне декольте, а поєднувала вона його з гламурним клатчем, хутряною накидкою та лаконічними чорними туфлями. Волосся акторка уклала в гладкий пучок.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Того ж 1999-го вона відвідала MTV Movie Awards у Санта-Моніці. Ніжне вбрання вона тоді доповнила сумкою Baguette від бренду Fendi, розшитою лелітками, босоніжками та діамантами. Автором сукні є французький модельєр Емануель Унгаро і вона входила до колекції осінь-зима 1999 року.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

До речі зараз цю ніжну рожеву дизайнерську сукню носить донька акторки Керіс. Сукню матері вона одягла на своє 21-річчя.

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