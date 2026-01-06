ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
3 хв

Хустки Hermes Меланії Трамп: які моделі носить перша леді США і чим вони особливі

Це не та річ, яку часто можна побачити на пані Трамп, однак такі шовкові хустки є в її колекції, оскільки це символ статусу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Хустки Hermes Меланії Трамп

Хустки Hermes Меланії Трамп / © Associated Press

Одним із улюблених брендів першої леді Америки є французький Модний дім Hermes, який славиться перш за все своїми виробами зі шкіри, зокрема, легендарними сумками Birkin та Kelly. Однак також великою популярністю користуються шовкові хустки бренду, які є справжнім витвором мистецтва і цінуються у світі.

Меланія у подібному аксесуарі з’являється на публіці вкрай рідко, однак хустки Hermes у неї звісно є і її в них фотографували. Саме тому пропонуємо подивитись, які з моделей обрала для себе перша леді і хто їх створив.

Brides Fleuries

Ця ніжна хустка, якою пані Трамп доповнила синій костюм, створена у 1957 році Юґо Ґрискaром — французьким ілюстратором і художником-декоратором, який був один із ключових авторів легендарних шовкових хусток Hermès. Саме він створив Brides fleuries — хустку, яка є відтворенням його вишитої вручну версії, вкритої дикими квітами. Завдяки високопрофесійному шовкотрафаретному друку, здається, ніби квіти дійсно вишиті.

Меланія Трамп, 2017 рік / © Associated Press

Меланія Трамп, 2017 рік / © Associated Press

Ґрискaр, який народився в 1907 році в Мюнхені, був обдарованим художником з молодих років. Він навчався в École des Beaux-Arts у Парижі, а пізніше, 1939 року, приєднався до Hermès, де став першим дизайнером хусток бренду. Дизайнер за час своєї роботи в Hermès розробив понад 100 культових хусток, кожна з яких є відображенням його унікального почуття стилю та винахідливості. Він працював у Hermès до своєї смерті 1959 року.

Хустка Brides Fleuries / фото: scarfsage.com

Хустка Brides Fleuries / фото: scarfsage.com

Що стосується стилю та дизайну, то Ґрискaр часто включав елементи історії, природи та культури у свої роботи, демонструючи свої глибокі знання та захоплення мистецтвом. Його хустки були не лише візуально приголомшливими, але й розповідали історії завдяки своїм витонченим деталям та яскравим кольорам. В результаті кожна хустка Hermès, розроблений Григкаром, став бажаним колекційним предметом, який обожнюють як ентузіасти моди, так і колекціонери мистецтва.

Projets Carres

Цю хустку перша леді одягла на голову, щоб захистити зачіску від сильного вітру. Модель блакитного кольору, яку вона того разу обрала є роботою Анрі д’Оріньї — французького художника і дизайнера, який є одним із найважливіших авторів шовкових хусток Hermès другої половини ХХ століття.

Меланія Трамп, 2019 рік / © Getty Images

Меланія Трамп, 2019 рік / © Getty Images

Анрі д’Оріньї розробив цю хустку, як частину осінньо-зимової колекції 2007 року і начебто це була перша колекція розроблена у цифровому форматі, а не вручну. На хустці зображені знаряддя для верхової їзди: вудила, трензелі, ремінці, вуздечки, стремена, шпори, гребінці для гриви і навіть маленькі мухобійки з кінського волосу та плетені шкіряні ручки. Усі деталі поєднуються, утворюючи цей вишуканий візерунок. Також зображення доповнені драматичними тінями і створюють ілюзію простору та глибини.

Хустка Projets Carres / фото: jolicloset.com

Хустка Projets Carres / фото: jolicloset.com

Окрім роботи над хустками, д’Оріньї також відіграв значну роль у дизайні краваток та годинників Hermès.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie