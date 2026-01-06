Хустки Hermes Меланії Трамп: які моделі носить перша леді США і чим вони особливі

Хустки Hermes Меланії Трамп / © Associated Press

Одним із улюблених брендів першої леді Америки є французький Модний дім Hermes, який славиться перш за все своїми виробами зі шкіри, зокрема, легендарними сумками Birkin та Kelly. Однак також великою популярністю користуються шовкові хустки бренду, які є справжнім витвором мистецтва і цінуються у світі.

Меланія у подібному аксесуарі з’являється на публіці вкрай рідко, однак хустки Hermes у неї звісно є і її в них фотографували. Саме тому пропонуємо подивитись, які з моделей обрала для себе перша леді і хто їх створив.

Brides Fleuries

Ця ніжна хустка, якою пані Трамп доповнила синій костюм, створена у 1957 році Юґо Ґрискaром — французьким ілюстратором і художником-декоратором, який був один із ключових авторів легендарних шовкових хусток Hermès. Саме він створив Brides fleuries — хустку, яка є відтворенням його вишитої вручну версії, вкритої дикими квітами. Завдяки високопрофесійному шовкотрафаретному друку, здається, ніби квіти дійсно вишиті.

Меланія Трамп, 2017 рік / © Associated Press

Ґрискaр, який народився в 1907 році в Мюнхені, був обдарованим художником з молодих років. Він навчався в École des Beaux-Arts у Парижі, а пізніше, 1939 року, приєднався до Hermès, де став першим дизайнером хусток бренду. Дизайнер за час своєї роботи в Hermès розробив понад 100 культових хусток, кожна з яких є відображенням його унікального почуття стилю та винахідливості. Він працював у Hermès до своєї смерті 1959 року.

Хустка Brides Fleuries / фото: scarfsage.com

Що стосується стилю та дизайну, то Ґрискaр часто включав елементи історії, природи та культури у свої роботи, демонструючи свої глибокі знання та захоплення мистецтвом. Його хустки були не лише візуально приголомшливими, але й розповідали історії завдяки своїм витонченим деталям та яскравим кольорам. В результаті кожна хустка Hermès, розроблений Григкаром, став бажаним колекційним предметом, який обожнюють як ентузіасти моди, так і колекціонери мистецтва.

Projets Carres

Цю хустку перша леді одягла на голову, щоб захистити зачіску від сильного вітру. Модель блакитного кольору, яку вона того разу обрала є роботою Анрі д’Оріньї — французького художника і дизайнера, який є одним із найважливіших авторів шовкових хусток Hermès другої половини ХХ століття.

Меланія Трамп, 2019 рік / © Getty Images

Анрі д’Оріньї розробив цю хустку, як частину осінньо-зимової колекції 2007 року і начебто це була перша колекція розроблена у цифровому форматі, а не вручну. На хустці зображені знаряддя для верхової їзди: вудила, трензелі, ремінці, вуздечки, стремена, шпори, гребінці для гриви і навіть маленькі мухобійки з кінського волосу та плетені шкіряні ручки. Усі деталі поєднуються, утворюючи цей вишуканий візерунок. Також зображення доповнені драматичними тінями і створюють ілюзію простору та глибини.

Хустка Projets Carres / фото: jolicloset.com

Окрім роботи над хустками, д’Оріньї також відіграв значну роль у дизайні краваток та годинників Hermès.