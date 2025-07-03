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- Зірки і мода
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Хустки Єлизавети II від Hermès: які принти вибирала для своєї колекції королева
За своє життя королева Єлизавета зібрала не лише велику колекцію капелюшків, а також дуже багато яскравих і креативних хусток від Модного дому Hermès, які любила надівати на прогулянки та спортивні заходи.
Велика прихильниця хусток і шарфів на ім’я Ебігейл Гудман вирішила провести своє особисте розслідування і розсекретити, які ж хустки носила королева, і зібрала свій особистий топ-5.
Хустка Couvertures et tenues de jour («Ковдри та повсякденний одяг»)
Цей знаковий аксесуар є частиною історії Hermès, для якого кінь завжди був його головним натхненником. Дизайн створений Жаком Еделем 1962 року.
Хустка Le timbalier («Литаврист»)
Принт для хустки створено Марі-Франсуазою Ерон 1961 року. Дизайни Ерон відомі своєю складною деталізацією, майстерним використанням кольору та здатністю органічно поєднувати елегантність із химерністю.
Хустка Monarch («Монарх»)
Дизайн, відомий детальними зображеннями тварин, був створений Ксав’є де Порет 1974 року. Багато хусток вважаються витворами мистецтва.
Хустка Régina («Регіна»)
Це хустка Regina обмеженої серії, спеціально випущена Hermès 2002 року на честь Золотого ювілею Її Величності королеви. Авторкою дизайну хустки стала Лейла Менчарі.
Хустка The royal mews («Королівські стайні»)
Дизайн був створений Жаном Де Фужеролем 1994 року. Його ідеї часто черпають натхнення зі світу кінного спорту, включаючи елементи як традиційного, так і сучасного мистецтва верхової їзди, які ми бачимо на цьому виробі.