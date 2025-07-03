Хустки Єлизавети II від Hermès: які принти вибирала для своєї колекції королева

Королева Єлизавета / © Getty Images

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Велика прихильниця хусток і шарфів на ім’я Ебігейл Гудман вирішила провести своє особисте розслідування і розсекретити, які ж хустки носила королева, і зібрала свій особистий топ-5.

Хустка Couvertures et tenues de jour («Ковдри та повсякденний одяг»)

Фото: Hermès

Цей знаковий аксесуар є частиною історії Hermès, для якого кінь завжди був його головним натхненником. Дизайн створений Жаком Еделем 1962 року.

Королева Єлизавета / © Getty Images

Хустка Le timbalier («Литаврист»)

Принт для хустки створено Марі-Франсуазою Ерон 1961 року. Дизайни Ерон відомі своєю складною деталізацією, майстерним використанням кольору та здатністю органічно поєднувати елегантність із химерністю.

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Королева Єлизавета / © Getty Images

Хустка Monarch («Монарх»)

Дизайн, відомий детальними зображеннями тварин, був створений Ксав’є де Порет 1974 року. Багато хусток вважаються витворами мистецтва.

Королева Єлизавета / © Getty Images

Хустка Régina («Регіна»)

Це хустка Regina обмеженої серії, спеціально випущена Hermès 2002 року на честь Золотого ювілею Її Величності королеви. Авторкою дизайну хустки стала Лейла Менчарі.

Королева Єлизавета / © Getty Images

Хустка The royal mews («Королівські стайні»)

Фото: sothebys

Дизайн був створений Жаном Де Фужеролем 1994 року. Його ідеї часто черпають натхнення зі світу кінного спорту, включаючи елементи як традиційного, так і сучасного мистецтва верхової їзди, які ми бачимо на цьому виробі.

Королева Єлизавета / © Getty Images