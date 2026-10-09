Кім Кардашян відтворила культовий образ Елізабет Тейлор з ексклюзивної вечірки княгині Монако

Кім Кардашян, Елізабет Тейлор

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Телезірка Кім Кардашян повернулася до своєї ролі в серіалі «Все чесно» (All’s Fair), і хоча його продовження ще не вийшло, вона вже привернула увагу одним з образів, у якому постане в кадрі.

Річ у тім, що в опублікованому тизері серіалу Кім з’являється у чорній оксамитовій накидці з каптуром, прикрашеній вишитими скорпіонами. Всередині вона оздоблена бежевим шовком. В одному з епізодів трейлера цю історичну річ також одягає героїня Сари Полсон.

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Кім Кардашян / Фото: скриншот з відео

Річ унікальна тим, що точно така раніше була у легендарної Елізабет Тейлор. Оригінал мав назву Scorpio Evening Cape, а створив його бренд Tiziani Roma. 1969 року акторка одягла її на святкування 40-річчя княгині Монако Грейс Келлі. Автором виробу був Карл Лагерфельд, оскільки в ті роки він працював позаштатним дизайнером для Tiziani, під брендом якого накидка й була випущена. Це все було ще до того, як модельєра запросили працювати до Chanel.

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Тейлор тоді доповнила образ знаменитим кольє Taylor-Burton із підвіскою вагою 69,42 карата. Центральний діамант був від бренду Cartier і чоловік акторки купив його за два тижні до події та підніс перед вечіркою Грейс. Захід княгині був дуже ексклюзивним і отримав назву «Бал Скорпіона», адже Скорпіон був її знаком зодіаку.

Елізабет Тейлор та її чоловік на вечірці княгині / © Associated Press

Особливістю вечірки було те, що княгиня Монако запросила на неї людей з таким самим знаком зодіаку, як і в неї. Елізабет просто пощастило опинитися там, адже вона народилася під знаком Риби, а от її чоловік — Річард Бертон — був Скорпіоном. Акторка прийшла з ним.

Оригінальний плащ Елазібет тейлор / © Associated Press

Оригінальний плащ Елазібет тейлор / © Associated Press

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