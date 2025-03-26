Кірі Найтлі 40 років: згадуємо виходи улюбленої акторки у гарних вечірніх сукнях

У день народження акторки ми згадуємо її найкращі виходи у світ.

Британська акторка Кіра Найтлі знялася у величезному списку популярних фільмів, зокрема "Гордість та упередження", "Пірати Карибського моря" та "Гра в імітацію". У цих та інших картинах вона неодноразово зображала стильних жінок. Але також протягом усієї своєї акторської кар'єри Кіра неодноразово показувала, що й сама є власницею гарного смаку. Щоб досягти цього, вона пройшла довгий модний шлях від епатажу до любові до елегантних речей.

Свої модні навички вона демонструвала на червоних доріжках та різних світських заходах. Були це кутюрні сукні до підлоги чи вбрання з фатину від Chanel — Найтлі завжди стежила за тим, щоб образи були актуальними, елегантними та жіночними.

Нижче ми зібрали деякі з її найзнакових модних виходів за різні роки.

Rodarte осінь-зима 2007

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Alexis Mabille осінь-зима 2008

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino Haute Couture осінь-зима 2011

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Chanel Haute Couture осінь-зима 2010

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino осінь-зима 2012

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Vera Wang

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Elie Saab Haute Couture осінь-зима 2012

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Chanel осінь-зима 2012 Haute Couture

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Erdem весна-літо 2013

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino осінь-зима 2014

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Giambattista Valli весна-літо 2015

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Nina Ricci весна-літо 2015

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino осінь-зима 2014 Haute Couture

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino осінь-зима 2014 Haute Couture

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Erdem

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Chanel Pre-Fall 2015

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino весна-літо 2015 Haute Couture

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino осінь-зима 2015

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino весна-літо 2018

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Chanel весна-літо 2005 Haute Couture

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Prada

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Chanel осінь-зима 2017 Haute Couture

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Valentino осінь-зима 2019

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

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