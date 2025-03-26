Кірі Найтлі 40 років: згадуємо виходи улюбленої акторки у гарних вечірніх сукнях

У день народження акторки ми згадуємо її найкращі виходи у світ.
Британська акторка Кіра Найтлі знялася у величезному списку популярних фільмів, зокрема "Гордість та упередження", "Пірати Карибського моря" та "Гра в імітацію". У цих та інших картинах вона неодноразово зображала стильних жінок. Але також протягом усієї своєї акторської кар'єри Кіра неодноразово показувала, що й сама є власницею гарного смаку. Щоб досягти цього, вона пройшла довгий модний шлях від епатажу до любові до елегантних речей.
Свої модні навички вона демонструвала на червоних доріжках та різних світських заходах. Були це кутюрні сукні до підлоги чи вбрання з фатину від Chanel — Найтлі завжди стежила за тим, щоб образи були актуальними, елегантними та жіночними.
Нижче ми зібрали деякі з її найзнакових модних виходів за різні роки.
Rodarte осінь-зима 2007
Alexis Mabille осінь-зима 2008
Valentino Haute Couture осінь-зима 2011
Chanel Haute Couture осінь-зима 2010
Valentino осінь-зима 2012
Vera Wang
Elie Saab Haute Couture осінь-зима 2012
Chanel осінь-зима 2012 Haute Couture
Erdem весна-літо 2013
Valentino осінь-зима 2014
Giambattista Valli весна-літо 2015
Nina Ricci весна-літо 2015
Valentino осінь-зима 2014 Haute Couture
Valentino осінь-зима 2014 Haute Couture
Erdem
Chanel Pre-Fall 2015
Valentino весна-літо 2015 Haute Couture
Valentino осінь-зима 2015
Valentino весна-літо 2018
Chanel весна-літо 2005 Haute Couture
Prada
Chanel осінь-зима 2017 Haute Couture
Valentino осінь-зима 2019
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