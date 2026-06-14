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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв

Класичні човники та яскраві еспадрильї: улюблене взуття королеви Летиції для літнього сезону

У королеви Іспанії Летиції є свої улюблені взуттєві бренди, які вона полюбляє носити в теплу пору року, починаючи від ранньої весни і закінчуючи пізньою осінню. Це зручне взуття стало основою її королівського гардеробу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Туфлі Sezane у стилі «Мері Джейн»

Ця позачасова модель туфель представлена в гардеробі королеви Летиції одразу у кількох колірних варіаціях. Чорна класична модель, яку зручно поєднувати із штанними чи спідничними костюмами більш нейтральних відтінків. Також Летиція купила собі туфлі у білому кольорі та вишнево-червоному — ці дві пари вона любить носити із сукнями довжини міді чи світлими штанями, коли хоче додати яскравого акценту образу (у випадку із червоними туфлями).

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Усі три пари цих туфель з лакованої шкіри на кількох застібках спереду та круглими носами, вони також мають невисокі стійкі підбори.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Комфорт дуже важливий для королеви Летиції, оскільки вона страждає на неврому Мортона на правій нозі і була змушена переглянути свої вподобання у виборі взуття у зв’язку з цим.

Рожеві еспадрильї

Еспадрильї — це любов королеви Летиції, і особливо часто її можна побачити в них у літній період.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Якщо і є взуття, яке визначає літній стиль королеви Летиції, то це, безперечно, вони — еспадрильї. Зручні, універсальні та завжди елегантні, вони стали невід’ємною частиною гардеробу королеви у теплу пору року.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Саме ці фуксієві еспадрильї на танкетці з джуту із зав’язками на щиколотці — позачасова літня класика. Летиція любить носити еспадрильї не тільки бежевих відтінків, але й полюбляє додавати до свого гардеробу яскравих фарб.

Вічна класика — човники від Magrit

Це варіант взуття Летиції, яку королева полюбляє носити на вечірні чи ділові зустрічі. Також її можна побачити у таких туфлях на аудієнціях та заходах у палаці Сарсуелла та протокольних зустрічах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Це туфлі з м’якої чорної шкіри, на невеликих підборах, ідеально пасують під сукні яскравих відтінків і будь-яких варіантів класичних образів.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Такі самі, але тільки білі туфлі і без пряжок — ще один безпрограшний варіант королеви. Буквально нещодавно вона носила такі на новому заході в Барселоні.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
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