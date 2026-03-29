Клатч Knot від Bottega Veneta: королівські особи, які обирають цей аксесуар для світських виходів

Кронпринцеса Метте-Маріт, королева Мері та Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Сумка, яка підкорила серця королів і принцес, яка пережила мінливі забаганки трендів — клатч Knot від Bottega Veneta — це, мабуть, найвідоміший витвір італійського модного дому. Вій відрізняється жорсткою овальною структурою з хитромудрим плетеним оздобленням. Маленький та стильний, із застібкою у формі вузла (звідси й назва), яка перетворює її на скульптурний витвір і одночасно на символ стриманої розкоші.

Королева Летиція

Майже всі королівські особи в гардеробі мають хоча б одну таку сумку, а в деяких навіть кілька різних кольорів. Королева Іспанії Летиція підібрала чорний клатч Bottega Veneta до пишної чорної сукні, коли відвідувала відкриття сезону 2023/2024 Королівського театру 19 вересня 2023 року в Мадриді.

Кронпринцеса Метте-Маріт

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт носила такий самий клатч на похороні Папи Римського Франциска 2025 року. Абсолютно чорний, без надмірностей, досить стриманий. Це був ідеальний вибір для офіційної жалоби.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Також вона має фіолетовий клатч Bottega Veneta. З ним Метте-Маріт з’явилася на обіді у Палаці Возз’єднання у третій день офіційного візиту до В’єтнаму 2014 року.

Кронпринцеса Вікторія

Шведська кронпринцеса має ніжно-блакитну версію клатчу Knot. Вона часто бере його з собою і з’явилася з аксесуаром на церемонії вручення Стокгольмської молодіжної водної премії 2022 року. Сумка ідеально доповнювала сукню з плісованим подолом принцеси і вдало гармоніювала з блакитними сережками-пір’їнами.

Королева Максима

У колекції королеви Нідерландів є також небесно-блакитний клатч Bottega Veneta. З ним Максима з’явилася на Різдвяному музичному галаконцерті у театрі T Spant 2023 року у Буссумі. Галаконцерт було організовано фондом More Music in the Class, почесною головою якого є королева. Її образ того дня виявився монохромним, а клатч бездоганно доповнював його.

Королева Мері

Ще одна модниця та шанувальника бренду Bottega Veneta — данська королева Мері. 2022 року, під час відкриття Національного музею в Осло, Мері з’явилася з ліловою версією клатчу Knot. Ідеальний вибір для культурного заходу, де сумка не затьмарювала її коралову сукню, навпаки, доповнюючи образ.

Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії Ранія відвідуючи з візитом Єгипет, де побувала на грандіозному відкритті Великого єгипетського музею в Каїрі, до червоної сукні з органзи від Dolce & Gabbana з драпуванням підібрала клатч Bottega Veneta з білої шкіри та взула білі лаковані туфлі Christian Lou.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Getty Images

А її невістка принцеса Раджва обрала аксесуар від італійського бренду, супроводжуючи свого чоловіка кронпринца Хусейна у поїздці до Європи. Принцеса поєднувала чорну сукню-пальто та в руках тримала нюдовий клатч Bottega Veneta.