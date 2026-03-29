Клатч Knot від Bottega Veneta: королівські особи, які обирають цей аксесуар для світських виходів
У гардеробі практично кожної королівської особи є клатч від Bottega Veneta — позачасовий аксесуар, який так обожнюють найстильніші члени королівських сімей.
Сумка, яка підкорила серця королів і принцес, яка пережила мінливі забаганки трендів — клатч Knot від Bottega Veneta — це, мабуть, найвідоміший витвір італійського модного дому. Вій відрізняється жорсткою овальною структурою з хитромудрим плетеним оздобленням. Маленький та стильний, із застібкою у формі вузла (звідси й назва), яка перетворює її на скульптурний витвір і одночасно на символ стриманої розкоші.
Королева Летиція
Майже всі королівські особи в гардеробі мають хоча б одну таку сумку, а в деяких навіть кілька різних кольорів. Королева Іспанії Летиція підібрала чорний клатч Bottega Veneta до пишної чорної сукні, коли відвідувала відкриття сезону 2023/2024 Королівського театру 19 вересня 2023 року в Мадриді.
Кронпринцеса Метте-Маріт
Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт носила такий самий клатч на похороні Папи Римського Франциска 2025 року. Абсолютно чорний, без надмірностей, досить стриманий. Це був ідеальний вибір для офіційної жалоби.
Також вона має фіолетовий клатч Bottega Veneta. З ним Метте-Маріт з’явилася на обіді у Палаці Возз’єднання у третій день офіційного візиту до В’єтнаму 2014 року.
Кронпринцеса Вікторія
Шведська кронпринцеса має ніжно-блакитну версію клатчу Knot. Вона часто бере його з собою і з’явилася з аксесуаром на церемонії вручення Стокгольмської молодіжної водної премії 2022 року. Сумка ідеально доповнювала сукню з плісованим подолом принцеси і вдало гармоніювала з блакитними сережками-пір’їнами.
Королева Максима
У колекції королеви Нідерландів є також небесно-блакитний клатч Bottega Veneta. З ним Максима з’явилася на Різдвяному музичному галаконцерті у театрі T Spant 2023 року у Буссумі. Галаконцерт було організовано фондом More Music in the Class, почесною головою якого є королева. Її образ того дня виявився монохромним, а клатч бездоганно доповнював його.
Королева Мері
Ще одна модниця та шанувальника бренду Bottega Veneta — данська королева Мері. 2022 року, під час відкриття Національного музею в Осло, Мері з’явилася з ліловою версією клатчу Knot. Ідеальний вибір для культурного заходу, де сумка не затьмарювала її коралову сукню, навпаки, доповнюючи образ.
Королева Ранія
Королева Йорданії Ранія відвідуючи з візитом Єгипет, де побувала на грандіозному відкритті Великого єгипетського музею в Каїрі, до червоної сукні з органзи від Dolce & Gabbana з драпуванням підібрала клатч Bottega Veneta з білої шкіри та взула білі лаковані туфлі Christian Lou.
А її невістка принцеса Раджва обрала аксесуар від італійського бренду, супроводжуючи свого чоловіка кронпринца Хусейна у поїздці до Європи. Принцеса поєднувала чорну сукню-пальто та в руках тримала нюдовий клатч Bottega Veneta.