ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Коли не існувало жіночих сумок: що таке шатлен і як він із необхідності став розкішшю

Жіноча сумка зараз незамінна річ у якій ми носимо важливі та необхідні особисті речі, однак були часи, коли їх не використовували так активно як сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шатлен

Шатлен / © Getty Images

У модному арсеналі жінки минулого часто можна було побачити оригінальну деталь, яка насправді зовсім не є прикрасою. Називалася ця річ шатлен і кріпилася до талії на пояс.

Частіше за все металеві шатлени носили господині великого дому, а кріпилися на них за допомогою підвісок інструменти, необхідні для керування господарством чи особисті речі, які завжди повинні були бути під рукою: ключі від усіх комор, ножиці, годинник, гаманець, печатка, нюхальні солі, наперстки та інші дрібнички. Назва аксесуару походить від французького терміна châtelaine, що означало «господиня замку». Також у 19 столітті шатлен використовували, щоб показати статус жінки в заможній родині, адже коли вона носила численні ключі від важливих кімнат і комор, то вважалась головною жінкою у родині і керувала своїм найманим персоналом.

Шатлен лондонської пані / © Getty Images

Шатлен лондонської пані / © Getty Images

Також оскільки ця деталь гардероба була дуже помітною, то виготовляли шатлени як справжні витвори мистецтва, часто на замовлення і у таких випадках не рідко закладали у ці вироби який особливий сенс.

Молоді жінки і дівчата теж часто носили шатлени, але більше як декоративну деталь образа. Не були виключенням шатлени із дорогоцінного металу і оздоблені діамантами — кожен великий і відомий ювелір наприкінці 19 століття в певний період виготовляв шателен. Екземпляри з недорогоцінних металів та сталі, як правило, вироблялися масово.

Шатлен із діамантами та сапфірами від Boucheron / © Getty Images

Шатлен із діамантами та сапфірами від Boucheron / © Getty Images

Чому шатлени стали популярними? Бо сукні, які носили жінки того часу не мали кишень як наший одяг зараз. Також у той час жінки не мали великих сумок, лише маленькі сумочки або ридикюлі. А оскільки необхідно було носити з собою деякі речі, необхідні для певного заняття, шатлени були гарним і зручним рішенням.

Шатлен із золота, емалі та дорогоцінних каменів / © Getty Images

Шатлен із золота, емалі та дорогоцінних каменів / © Getty Images

Шатлени носили усі — служниці, працівниці різних служб, аристократки та королівські пані. Та з часом вони вийшли з моди, а посприяла цьому поява наручних годинників. Також почали з’являтися різноманітні сумки — вони ставали більшими і всі свої речі можна було носити у них, а не кожну окремо на поясі.

Шатлен із годииником та розписом / © Getty Images

Шатлен із годииником та розписом / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie