Коли не існувало жіночих сумок: що таке шатлен і як він із необхідності став розкішшю

Шатлен / © Getty Images

У модному арсеналі жінки минулого часто можна було побачити оригінальну деталь, яка насправді зовсім не є прикрасою. Називалася ця річ шатлен і кріпилася до талії на пояс.

Частіше за все металеві шатлени носили господині великого дому, а кріпилися на них за допомогою підвісок інструменти, необхідні для керування господарством чи особисті речі, які завжди повинні були бути під рукою: ключі від усіх комор, ножиці, годинник, гаманець, печатка, нюхальні солі, наперстки та інші дрібнички. Назва аксесуару походить від французького терміна châtelaine, що означало «господиня замку». Також у 19 столітті шатлен використовували, щоб показати статус жінки в заможній родині, адже коли вона носила численні ключі від важливих кімнат і комор, то вважалась головною жінкою у родині і керувала своїм найманим персоналом.

Шатлен лондонської пані / © Getty Images

Також оскільки ця деталь гардероба була дуже помітною, то виготовляли шатлени як справжні витвори мистецтва, часто на замовлення і у таких випадках не рідко закладали у ці вироби який особливий сенс.

Молоді жінки і дівчата теж часто носили шатлени, але більше як декоративну деталь образа. Не були виключенням шатлени із дорогоцінного металу і оздоблені діамантами — кожен великий і відомий ювелір наприкінці 19 століття в певний період виготовляв шателен. Екземпляри з недорогоцінних металів та сталі, як правило, вироблялися масово.

Шатлен із діамантами та сапфірами від Boucheron / © Getty Images

Чому шатлени стали популярними? Бо сукні, які носили жінки того часу не мали кишень як наший одяг зараз. Також у той час жінки не мали великих сумок, лише маленькі сумочки або ридикюлі. А оскільки необхідно було носити з собою деякі речі, необхідні для певного заняття, шатлени були гарним і зручним рішенням.

Шатлен із золота, емалі та дорогоцінних каменів / © Getty Images

Шатлени носили усі — служниці, працівниці різних служб, аристократки та королівські пані. Та з часом вони вийшли з моди, а посприяла цьому поява наручних годинників. Також почали з’являтися різноманітні сумки — вони ставали більшими і всі свої речі можна було носити у них, а не кожну окремо на поясі.