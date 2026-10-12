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- Зірки і мода
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Коли перешивання пішло не за планом: як наречена врятувала вінтажну весільну сукню Carolina Herrera своєї мами
Не завжди задумане вдається реалізувати з першої спроби, та замість відмовитися від сукні мами, наречена знайшла спосіб зберегти її найважливіші елементи й зробити частиною власного весільного образу.
Наречена на ім’я Лейн Бекетт Клурман чекала понад 30 років, щоб одягти особливе вбрання — весільну сукню своєї мами. Вона вирішила, що хоче піти до вівтаря у вбранні, яке дбайливо зберігалося у її родині всі ці роки, але удосконалити його.
Оригінальна сукня була створена для її мами брендом Carolina Herrera, яка вийшла заміж 1992 року. Це була класична біла сукня з пишною спідницею, заниженою талією, рукавами-ліхтариками і ніжними квітковими аплікаціями.
«Це моя мама в день свого весілля у розкішній сукні від Carolina Herrera. Я давно мріяла, що колись теж одягну її, тож у березні минулого року, після заручин, ми дістали сукню з шафи, щоб оцінити її стан. На диво, вона збереглася досить добре, тому ми віднесли її до кравчині, щоб почати підганяти вбрання під мене», — розповіла Лейн у Instagram.
Однак наречену спіткала невдача, адже після перероблення сукня їй не сподобалась.
«На жаль, я приблизно на 13 сантиметрів вища за маму, тож занижена талія опинилася зовсім не там, де мені хотілося. Довелося шукати інший варіант. На допомогу прийшла Монік із Cleo Phoenix — справжній янгол у процесі перероблення весільної сукні. Вона повністю розібрала мамине вбрання та використала його як основу для створення макета з бавовняної тканини, ідеально пропорційного моїй фігурі. Після цього ми обрали новий шовк шантунг, адже під час детальнішого огляду з’ясувалося, що тканина маминого вбрання в деяких місцях пожовтіла. Так з’явився перший макет моєї весільної сукні».
«Оскільки задум швидко перетворився на індивідуальне перероблення, я могла прискіпливо обговорити кожну деталь, яку хотіла змінити. Ми провели близько десяти примірок, щоб ідеально підігнати посадження, довжину, об’єм спідниці та шлейф. Але найбільше мені запам’ятався момент, коли ми вручну розміщували на сукні оригінальні квіти з маминого вбрання. Монік зняла з її сукні сотні квіткових аплікацій, а потім вручну пришила кожну з них до нового вбрання саме в тих місцях, які ми обрали. Завдяки цьому декор підкреслив силует і мав саме такий вигляд, як ми задумали».
Сукню практично створили з нуля, а вбрання матері взяли заснову і зробили з нього підкладку.
«Сукня сіла після прання, і після нашої початкової переробки вона просто перестала мені підходити. Тож під час перешивання ми використали якомога більше тканини з оригінальної сукні! На нашу думку, це набагато краще, ніж якби вона ще 35 років пролежала в коробці».
У такому ж стилі наречена вирішила оформити і фату, тому на неї пришили ті ж квіти, що були на оригінальній сукні її мами.
Однак багато користувачів обурилися рішенню Лейн повністю розпороти сукню мами на викрійки, адже дизайнерський виріб був дійсно унікальним, вишуканим і дуже гарним. Та наречена і її мама не звертали уваги на критику, адже кінцевий результат їм дуже сподобався — сукня була одночасно індивідуальною і мала в собі сентиментальні деталі.
Також не можна не помітити, що оригінальне вбрання було дуже схожим за дизайном на сукню, яку 1986 року одягла на своє весілля Керолайн Кеннеді. Її сукня теж була від Carolina Herrera і мала квіткові аплікації.