ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Коли Європа одягалася, як давня Греція: що таке стиль ампір і як він став популярним

На початку XIX століття в Англії, у період, який історики називають Епохою Регентства (1811–1820), жінки прагнули наслідувати образ давньогрецьких пані, і це відображалося у моді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Портрет мадам Реймонд Верніньяк, робота Жака-Луї Давіда

Портрет мадам Реймонд Верніньяк, робота Жака-Луї Давіда / © Getty Images

Мода того часу була натхненна античним світом і новими класичними сукнями — у тренді були високі талії та легкі спідниці. Цей напрям нині відомий як стиль ампір.

Ці тенденції виникли під впливом археологічних розкопок у Геркуланумі та Помпеях, завдяки яким люди краще зрозуміли, як одягалися стародавні греки та римляни. Жіноча мода тоді сильно наслідувала вільні силуети давньогрецького одягу, а також зачіски, адже лише поколінням раніше жінки носили величезні паньє, широкі спідниці на каркасі та тугі корсети та перуки.

Портрет мадам Реймонд Верніньяк, робота Жака-Луї Давіда / © Getty Images

Портрет мадам Реймонд Верніньяк, робота Жака-Луї Давіда / © Getty Images

А тепер сукні щільно обтискали тіло — що, звісно, шокувало старше покоління. Бюст підкреслювався, руки були повністю відкритими, а зачіски стали — набагато простішими.

Однак окрім Великої Британії стиль був популярним і у інших країнах Західної Європи. Однією з найпалкіших прихильниць цього стилю була Жозефіна, імператриця Франції.

Жозефіна де Богарне — перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця-консорт / © Getty Images

Жозефіна де Богарне — перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця-консорт / © Getty Images

На багатьох портретах того часу імператриця була зображена саме у таких образах натхненних античністю.

Жозефіна де Богарне — перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця-консорт / © Getty Images

Жозефіна де Богарне — перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця-консорт / © Getty Images

Більшість суконь того часу були білими, зробленими з мусліну — легкого, струмливого матеріалу. Він був дорогим і водночас красиво підкреслював силует. Також була мода на шалі, якими прикрашали ці сукні. Шалі виготовлялися з коштовних тканин, що демонструвало заможність власниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie