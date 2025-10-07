Коли Європа одягалася, як давня Греція: що таке стиль ампір і як він став популярним

Портрет мадам Реймонд Верніньяк, робота Жака-Луї Давіда / © Getty Images

Мода того часу була натхненна античним світом і новими класичними сукнями — у тренді були високі талії та легкі спідниці. Цей напрям нині відомий як стиль ампір.

Ці тенденції виникли під впливом археологічних розкопок у Геркуланумі та Помпеях, завдяки яким люди краще зрозуміли, як одягалися стародавні греки та римляни. Жіноча мода тоді сильно наслідувала вільні силуети давньогрецького одягу, а також зачіски, адже лише поколінням раніше жінки носили величезні паньє, широкі спідниці на каркасі та тугі корсети та перуки.

А тепер сукні щільно обтискали тіло — що, звісно, шокувало старше покоління. Бюст підкреслювався, руки були повністю відкритими, а зачіски стали — набагато простішими.

Однак окрім Великої Британії стиль був популярним і у інших країнах Західної Європи. Однією з найпалкіших прихильниць цього стилю була Жозефіна, імператриця Франції.

Жозефіна де Богарне — перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця-консорт / © Getty Images

На багатьох портретах того часу імператриця була зображена саме у таких образах натхненних античністю.

Більшість суконь того часу були білими, зробленими з мусліну — легкого, струмливого матеріалу. Він був дорогим і водночас красиво підкреслював силует. Також була мода на шалі, якими прикрашали ці сукні. Шалі виготовлялися з коштовних тканин, що демонструвало заможність власниці.