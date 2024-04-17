Королева маленьких чорних суконь: Вікторії Бекхем виповнюється 50 років

Британська дизайнерка та колишня учасниця попгруту Spice Girls – Вікторія Бекхем – була суперзіркою 90-х. У ті роки за нею і колегами з гурту закріпилися прізвиська, що стали їхніми альтер его, також вони відображали їх стиль, особистість і характер.

Spice Girls / Фото: Getty Images

Вікторію прозвали Posh Spice — розкішна спеція — оскільки вона була відома своєю стрижкою "боб", стриманою поведінкою, характерними надутими губами та обтислими дизайнерськими вбраннями серед яких особливе місце зайняли маленькі чорні сукні.

Але на відміну від колег, які у звичайному житті носили інший одяг, ніж їхні сценічні вбрання, а після розпаду гурту взагалі залишили ті луки в 90-х, Вікторія маленьку чорну сукню зробила своє фішкою і це вбрання досі залишається в її гардеробі .

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Упродовж багатьох років Бекхем одягала чорні сукні на різні світські заходи, червоні доріжки та побачення з чоловіком. Свої вбрання вона завжди поєднувала з високими підборами.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

1997 року Вікторія знялася у фотосесі з колегами в Парижі і позувала для фото піднявши руку, показуючи пальцями знак peace. Це поєднання образу і жесту стало культовим і співачка потім не раз його ще повторювала на фото і на сцені.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Також її образ у чорній сукні став основою для ляльки. На піку популярності гурту було випущено партію ляльок у вигляді учасників Spice Girls.

Лялька у вигляді Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images

Нижче ми зібрали знімки Вікторії Бекхем у маленьких чорних сукнях, які вона носила у різні часи свого життя. Кожен образ унікальний, ефектний та вартий уваги. Тому в день її 50-річчя пропонуємо поринути у таку невелику фотоекскурсію її стилем.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Читайте також: