Королева моди: згадуємо культові вбрання, створені Донателлою Версаче

Донателла Версаче — одна з найвідоміших особистостей у світі та керівниця Модного дому Versace, який заснував її старший брат Джанні. Протягом 47 років існування бренду вона була його музою та натхненницею, а також починаючи від 1997 року стала креативною директоркою після вбивства Джанні.

За 28 років біля керма Модного дому Донателла створила багато модних хітів, які носили суперзірки. Пропонуємо згадати її найкультовіші твори.

Сукня Анджеліни Джолі

Цю гарну сукню акторка одягла 2012 року на церемонію вручення премії "Оскар". Сукня була без бретелів, з важкого оксамиту. Верх сукні був прикрашений складкою, а спідниця — драпуванням, яке переходило в не дуже довгий шлейф. Але головною особливістю вбрання став високий розріз, який повністю демонстрував ногу зірки.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Сукня Дженніфер Лопес

Цю сукню зірка одягла 2000 року на Grammy Awards. Вона стала сенсацією того вечора, хоч і не здобула жодної нагороди, а все тому, що одягла особливе вбрання — зелену сукню Versace з тропічним принтом. Сукня була пошита з легкого шовку, мала довгі рукави та ще одну декоративну деталь з камінням на шиї.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Сукня Брітні Спірс

Найзнаковішим образом Брітні від Versace була гламурна напівпрозора райдужна сукня з асиметричним декольте. Вбрання мало тільки одну бретельку, повністю було розшите бісером і лелітками в хитромудрі візерунки. Попереду його прикрашало глибоке декольте. Тепер ця сукня асоціюється лише з Брітні.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Брітні Спірс та Донателла Версаче / Фото: Associated Press

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