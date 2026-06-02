Королева Великої Британії, з якої сміявся весь двір: що було не так з дружиною Чарльза II

Коли португальська принцеса Катерина Браганса прибула до Лондона 1662 року, щоб одружитися з королем Чарльзом II, вона очікувала королівської шани, але натомість зіткнулася з миттєвим, жорстоким «модним шеймінгом».

Юлія Каранковська
Катерина Браганса

Катерина Браганса / © Getty Images

Катерина виховувалася в ультраконсервативному середовищі португальського монастиря, і коли вона прибула, одягнена була відповідно до португальської моди, розповідає історикиня Емі Боїнгтон.

Образ включав фартингейл — жорстку спідницю з обручами, яка створювала каркас для верхніх шарів сукні. Він формував широкий силует, який підкреслював дорогі тканини, і водночас відповідав дуже суворим, консервативним нормам одягу — ідеальним для вкрай стриманого середовища.

Проблема полягала в тому, що англійський двір уже змінився — він перейняв французьку моду, яка відмовилася від фартингейлів. Тепер модний одяг виглядав інакше: жінки носили легкі шовкові сукні, глибокі декольте та відкриті плечі.

Це була ідеальна, невимушена розкіш, і тому, коли Катерина прибула у своєму фартингейлі, вона стала об’єктом насмішок. Для англійських модників вона здавалась «застарілою» й непривабливою. Знущання були миттєвими та безжальними. Усі висміювали її та її супутниць — за зачіски, одяг, манери та зовнішній вигляд. Найжорстокішою, ймовірно, була Барбара Палмер, герцогиня Клівлендська, головна фаворитка короля Чарльза II. Вона славилася своїм стилем і була найкраще одягненою жінкою при дворі, тому коли вона стояла поруч із молодою королевою, всі погляди були спрямовані на неї, а не на Катерину, що ще більше підкреслювало її немодність і робило її вигляд кумедним у порівнянні.

Але Катерина не збиралася мовчки це терпіти і швидко адаптувалася до англійського стилю одягу. Вона прийняла англійську моду — шовки, глибокі декольте — і змінила зачіску відповідно до стилю англійських дам. І після цього вона вже не озиралася назад.

Та додами, що попри зміну стилю, шлюб у Катерини був не вдалим. Катерина не народила спадкоємців для Чарльза, переживши три викидні. Її чоловік мав багатьох коханок, зокрема Барбару Палмер, 1-шу герцогиню Клівлендську. Від своїх коханок король мав багатьох дітей, яких він визнавав.

Королівські радники закликали монарха до розлучення, але Карл відкидав цю ідею.

