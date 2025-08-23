Королева Єлизавета II носила золоті, а Камілла віддає перевагу класиці: улюблені годинники королівських осіб

Принцеса Діана, королева Єлизавета II і королева Камілла / © Getty Images

Королева Єлизавета II

У повсякденному житті королева майже завжди носила золотий годинник Audemars Piguet Jules Audemars. Він пасував практично під будь-який навіть найяскравіший аутфіт монархині і чудово поєднувався з її перлинними прикрасами, які вона дуже любила.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Також під час відпочинку у своєму маєтку в Балморалі королева носила класичний годинник з великим циферблатом на чорному ремінці, дизайнер якого невідомий.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

В ньому королева могла здійснювати кінні прогулянки чи відвідувати кінні змагання та перегони.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт полюбляє носити тільки один годинник — це Ballon Bleu de Cartier. Нержавіюча сталь робить його міцними та зручним для щоденного носіння, а елегантні деталі, такі як стрілки у формі мечів із вороненої сталі та сапфірове скло, роблять їх стильними та підходящими для світських виходів. Він ідеально пасує до сапфірової заручальної каблучки Кейт, яка дісталася їй від принцеси Діани.

Принцеса Діана

За даними видання womanandhome.com, принцеса Уельська Діана отримала подарунок від свого тодішнього нареченого принца Чарльза у вигляді годинника від Patek Philippe — одного з найшанованіших виробників годинника класу люкс. Передбачається, що Чарльз зробив такий подарунок леді Ді на її 20-річчя. Це був годинник Patek Philippe Calatrava з 18-каратного жовтого золота з циферблатом кольору шампанського.

Принцеса Діана / © Getty Images

А одного разу принцеса була помічена на міжнародному матчі з поло за три дні до свого весілля з принцом Чарльзом із двома годинами на зап’ясті. Вона носила свій золотий годинник з годинником Patek Philippe, що, ймовірно, належав принцу Чарльзу.

Принцеса Діана / © Getty Images

Королева Камілла

Королева Камілла носить годинник на шкіряному ремінці від Tank Française, створений Луї Картьє 1917 року. Він легко впізнаваний та викликає захоплення завдяки своїй унікальній естетиці із закругленими кутами та характерними пласкими вертикальними гранями. Хоча годинник Tank випускається в різних стилях, королева Камілла віддає перевагу класичному чорному ремінцю і золотому циферблату.

Королева Камілла / © Getty Images

Меган Маркл

Від того часу, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі, вона носить на зап’ясті золотий годинник Cartier, що належав її покійній свекрусі принцесі Діані. З ним Маркл практично ніколи не розлучається.

Меган Маркл в годиннику Cartier принцеси Діани / © Getty Images

Це модель Tank Française і Меган купила собі такий, але не в золоті ще до того, як стати членом королівської родини Британії. 2016 року Меган після успішного сезону серіалу «Форс-мажори» зробила собі такий подарунок, вигравіювавши на годиннику напис «ММ від ММ». Пізніше герцогиня говорила, що у майбутньому планує передати аксесуар своїй дочці Лілібет.

Меган Маркл в годиннику Cartier, який купила сама / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі

Улюблений годинник дружини принца Едварда — Patek Philippe. Він прикрашений подвійним рядом діамантів та сірим циферблатом із візерунком «сонячні промені». Годинник чудово поєднується з діамантовою заручальною каблучкою Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Зара Тіндалл

Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — вже майже 20 років співпрацює з Rolex — швейцарською компанією з виробництва годинників класу люкс. У межах цієї ролі вона отримує можливість продемонструвати деякі з моделей бренду під час публічних виходів.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Однією з популярних моделей, яку носить Зара є Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust Pearlmaster з корпусом із темної гладкої нержавіючої сталі та 18-каратного жовтого золота.

Принцеса Маргарет

Покійна сестра королеви Єлизавети II — принцеса Маргарет — носила годинник Lady’s від Baume, який мав квадратний циферблат з арабськими цифрами, позолочений корпус і пустотілий браслет із плетеними ланками. Це мало дуже витончений вигляд.