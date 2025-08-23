- Дата публікації
Королева Єлизавета II носила золоті, а Камілла віддає перевагу класиці: улюблені годинники королівських осіб
Годинник — незмінний аксесуар практично у кожному королівському образі. Давайте подивимося, які годинники любить носити члени британської королівської родини. А також які для своїх публічних виходів вибирала покійна королева Єлизавета II.
Королева Єлизавета II
У повсякденному житті королева майже завжди носила золотий годинник Audemars Piguet Jules Audemars. Він пасував практично під будь-який навіть найяскравіший аутфіт монархині і чудово поєднувався з її перлинними прикрасами, які вона дуже любила.
Також під час відпочинку у своєму маєтку в Балморалі королева носила класичний годинник з великим циферблатом на чорному ремінці, дизайнер якого невідомий.
В ньому королева могла здійснювати кінні прогулянки чи відвідувати кінні змагання та перегони.
Принцеса Уельська Кейт
Принцеса Кейт полюбляє носити тільки один годинник — це Ballon Bleu de Cartier. Нержавіюча сталь робить його міцними та зручним для щоденного носіння, а елегантні деталі, такі як стрілки у формі мечів із вороненої сталі та сапфірове скло, роблять їх стильними та підходящими для світських виходів. Він ідеально пасує до сапфірової заручальної каблучки Кейт, яка дісталася їй від принцеси Діани.
Принцеса Діана
За даними видання womanandhome.com, принцеса Уельська Діана отримала подарунок від свого тодішнього нареченого принца Чарльза у вигляді годинника від Patek Philippe — одного з найшанованіших виробників годинника класу люкс. Передбачається, що Чарльз зробив такий подарунок леді Ді на її 20-річчя. Це був годинник Patek Philippe Calatrava з 18-каратного жовтого золота з циферблатом кольору шампанського.
А одного разу принцеса була помічена на міжнародному матчі з поло за три дні до свого весілля з принцом Чарльзом із двома годинами на зап’ясті. Вона носила свій золотий годинник з годинником Patek Philippe, що, ймовірно, належав принцу Чарльзу.
Королева Камілла
Королева Камілла носить годинник на шкіряному ремінці від Tank Française, створений Луї Картьє 1917 року. Він легко впізнаваний та викликає захоплення завдяки своїй унікальній естетиці із закругленими кутами та характерними пласкими вертикальними гранями. Хоча годинник Tank випускається в різних стилях, королева Камілла віддає перевагу класичному чорному ремінцю і золотому циферблату.
Меган Маркл
Від того часу, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі, вона носить на зап’ясті золотий годинник Cartier, що належав її покійній свекрусі принцесі Діані. З ним Маркл практично ніколи не розлучається.
Це модель Tank Française і Меган купила собі такий, але не в золоті ще до того, як стати членом королівської родини Британії. 2016 року Меган після успішного сезону серіалу «Форс-мажори» зробила собі такий подарунок, вигравіювавши на годиннику напис «ММ від ММ». Пізніше герцогиня говорила, що у майбутньому планує передати аксесуар своїй дочці Лілібет.
Герцогиня Единбурзька Софі
Улюблений годинник дружини принца Едварда — Patek Philippe. Він прикрашений подвійним рядом діамантів та сірим циферблатом із візерунком «сонячні промені». Годинник чудово поєднується з діамантовою заручальною каблучкою Софі.
Зара Тіндалл
Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — вже майже 20 років співпрацює з Rolex — швейцарською компанією з виробництва годинників класу люкс. У межах цієї ролі вона отримує можливість продемонструвати деякі з моделей бренду під час публічних виходів.
Однією з популярних моделей, яку носить Зара є Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust Pearlmaster з корпусом із темної гладкої нержавіючої сталі та 18-каратного жовтого золота.
Принцеса Маргарет
Покійна сестра королеви Єлизавети II — принцеса Маргарет — носила годинник Lady’s від Baume, який мав квадратний циферблат з арабськими цифрами, позолочений корпус і пустотілий браслет із плетеними ланками. Це мало дуже витончений вигляд.