Королівські дружки: які принцеси несли шлейф нареченої на гучних весіллях

Представниці королівських родин часто були не лише гостями на весіллях своїх родичів і друзів, а й виконували поважну місію — ставали дружками нареченої. Попри статус і титул вони несли до вівтаря квіти і шлейф нареченої одягнені у романтичні сукні.

Серед королівських родин дуже багато юних принцес виконували цю важливу місію. Їхня присутність у цій ролі відображає не лише етикет і династичні зв’язки, а й зміну уявлень про близькість і сім’ю.

Королева Єлизавета II і принцеса Маргарет

Сестри-принцеси, коли були зовсім юними, стали дружками на весіллі Патрісії Маунтбеттен та лорда Браборна 1946 року у Лондоні.

Принцеса Маргарет

1950 року 19-річна британська принцеса стала дружкою знову, але вже без сестри Єлизавети на весіллі своєї двоюрідної сестри. Весілля відбулося у соборі в Лондоні.

Королева Маргрете

Королева Данії, ще коли тільки була у статусі принцеси, стала у 14 років дружкою на особливому весіллі. Заміж виходила гувернантка королівської родини Мері Норт 1954 року. Церемонія відбулася у замку Фреденсборг, літній резиденції королівської родини поблизу Копенгагена. На фото окрім нареченої зазнімковані також молодші сестри Маргрете — принцеса Бенедикта, якій тоді було 10 років, принцеса Анна Марія, якій тоді було 8 років.

Принцеса Анна

Донька королеви Єлизавети була дружкою на різних весіллях багато разів, але одна із найперших подібних ролей їй випала 1961 року — Анна у вишуканій білій сукні сяяла на весіллі герцога Кентського з Кетрін Ворслі в Йоркському соборі.

Принцеса Діана

16-річна принцеса Діана стала дружкою на весіллі своєї старшої сестри Джейн 1978 року.

Сара Чатто

Згодом вже і самій Діана знадобилась дружка і 1981 року нею стала дочка принцеси Маргарет та графа Сноудона (вона не має успадкованого титулу принцеси, але є однією із найближчих і поважних королівських родичок).

Зара Філіпс

А ось коли виходила зіміж сама Сара, то її дружкою вже стала Зара Філліпс — донька принцеси Анни і онучка королеви Єлизавети II. Красива церемонія відбулася 1994 року.

Принцеса Феодора

Грецька принцеса стала головною дружкою на весіллі принцеси Греції Алексії та Карлоса Моралеса Квінтани. Церемонія відбулася у соборі Святої Софії в Лондоні 1999 року.

Принцеса Олімпія

2024 року відбулося вже весілля самої Феодори, але не у Лондонському соборі, а у грецькому — церемонію провели у Афінах. Дружкою нареченої стала принцеса Греції і Данії Марія-Олімпія.

