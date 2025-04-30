Королівські особи на Met Gala: хто з аристократок відвідував цей розкішний бал костюма

Принцеса Діана / © Getty Images

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У перший понеділок травня традиційно в Нью-Йорку відбувається один із найрозкішніших заходів року — костюмований благодійний бал Met Gala, який проводиться у Метрополітен-музеї. Таким чином Інститут костюма, який є підрозділом музею, збирає величезні суми для свого існування, залучає нових інвесторів та відвідувачів, а зірки та дизайнери отримують увагу, рекламу та можливість проявити свій креатив.

Щороку тема заходу змінюється та відповідає виставці, яка стартує у музеї. Однак потрапити на галавечір не просто, адже квитки дуже дорогі, а гості, які вийдуть на червону доріжку, особисто відбираються Анною Вінтурою.

Але не лише зірки бували в цьому VIP-списку, а й представники «блакитної» крові. Тому пропонуємо подивитися, хто з принцес, королев та аристократок відвідував цей гламурний захід.

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Принцеса Діана

Британська принцеса відвідала бал інституту костюма лише один раз 1996 року і того разу він був присвячений творчості французького модельєра Крістіана Діора. Вбрання, яке вона носила, було розроблено ексклюзивно Джоном Гальяно, який тоді очолював бренд Dior. Ця сукня була сміливим вибором, оскільки виконана у вигляді сукні-комбінації.

© Getty Images

Образ принцеса Діана доповнила шовковою накидкою, а також сумкою Lady Dior та улюбленою прикрасою — чокером із сапфіром та перлами та невеликими сережками із сапфірами і діамантами (зараз ці сережки носить принцеса Кейт).

© Getty Images

Принцеса Беатріс

Вона з’явилася на цьому заході 2018 року, а тема балу звучала так «Небесні тіла: мода та католицька уява». Беатріс постала перед фотографами в довгій синій сукні від Alberta Ferretti.

© Associated Press

Сукня принцеси була виконана в розкішному синьому кольорі, а її фасон нагадував про епоху Тюдорів (високий комір, прикраси та головний убір у стилі Анни Болейн). У цьому одязі вона явно виділялася серед інших гостей. Ну і не можна не відзначити, що колір, який був обраний для сукні, ніби натякав на походження дівчини, адже синій — один із кольорів, який у королівській родині носять часто.

Принцеса Марі Шанталь

2001 року тема балу звучала як «Жаклін Кеннеді: роки у Білому домі». Оскільки колишня перша леді США любила бренд Valentino, саме вбрання від цього Модного дому і обрала кронпринцеса Греції, а також прийшла на захід у компанії Валентино Гаравані. Вона носила м’ятно-зелену сукню на одне плече, прикрашену камінням.

© Getty Images

Її вбрання стало знаком поваги до Жаклін Кеннеді, оскільки в такій же сукні від Valentino та з’явилася під час свого візиту до Камбоджи 1967 року.

Шарлотта Казірагі

Онучка княгині Монако Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі — часта гостя на цьому балі. Образи підданої князівства ніколи не бувають надто химерними, вона віддає перевагу елегантному стилю.

© Associated Press

2016 року на Met Gala, який був присвячений темі «Manus x Machina: Мода в епоху технологій», Шарлотта Казірагі прибула в яскравій сукні від Gucci.

© Associated Press

2018-го для теми «Небесні тіла: мода та католицька уява» Шарлотта обрала для Met Gala асиметричну коротку сукню від Saint Laurent та масивні чоботи на платформі.

© Associated Press

2019 року онучка Грейс Келлі носила сукню Saint Laurent з оригінальною спідницею, а тема балу звучала як «Кемп: нотатки про моду».

© Associated Press

На вечорі, присвяченому Карлу Лагерфельду, Шарлотта Казірагі сяяла в шикарній чорній мереживній сукні з бантами.

Королева Ранія

Вперше на червону доріжку Met Gala королева Йорданії вийшла 2007 року. Вона носила синю сукню з короткими рукавами та довгим шлейфом. Тоді тема балу звучала як «Пуаре: король моди».

© Getty Images

2016 року королева Йорданії Ранія з’явилася на заході ще раз. Тоді вона сяяла у чорній сітчастій сукні від Valentino, яку прикрашала аплікація у вигляді пір’я. Тема вечора звучала того разу «Manus x Machina: Мода в епоху технологій».

© Associated Press

Принцеса Фіріал

Принцеса Йорданії Фіріал відвідала галавечір Інституту костюма у Метрополітен-музеї 1998 року. Тоді тема балу звучала як «Кубізм і мода». Вона носила синю сукню з вишивкою та аксесуари кольору бургунді.

© Getty Images

Свій титул принцеси вона отримала, оскільки була одружена з принцем Мухаммадом бін Талалом — молодшим сином короля Йорданії. У цьому шлюбі у неї народилося двоє синів: принц Талал і принц Газі — вони двоюрідні брати нинішнього короля Абдалли.

Сара, герцогиня Йоркська

Колишня дружина британського принца відвідувала цей захід лише раз 1998 року, коли бал був присвячений темі «Кубізм і мода». Її вбрання було простим і лаконічним — Сара носила чорну сукню з відкритими плечима, а красиве волосся уклала в незвичну для себе зачіску.

© Getty Images

Волліс Сімпсон

Скандальна герцогиня Віндзорська, заради якої король зрікся престолу, відвідувала бал у Метрополітен-музеї у синій сукні та розкішних прикрасах. Це вбрання вона носила 1974 року, коли тема балу звучала як «Романтичний та гламурний голлівудський дизайн».

© Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press Дженіфер Лопес / © Associated Press Ніколь Кідман / © Associated Press Tyla / © Associated Press Зендея / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Джіджі Хадід / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Джессіка Біл / © Associated Press Лана Дель Рей / © Associated Press Сара Джессіка Паркер / © Associated Press Шакіра / © Associated Press Демі Мур / © Associated Press Кендал Дженнер / © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press