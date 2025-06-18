Королівські повтори: вбрання принцеси Анни, які вона любить носити знову

Принцеса Анна / © Getty Images

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Як прихильниця стійкого розвитку, сестра короля Чарльза рік у рік демонструє на публіці луки, які вона колись носила в молодості. Розглядаємо деякі з них.

Темно-зелене пальто

Принцеса Анна / © Getty Images

У ньому королівська принцеса приєдналася до короля Чарльза та інших членів родини в каплиці Святого Георгія у великодню неділю 2025 року. Вона доповнила образ золотою брошкою на грудях, подарованою їй 1973 року королевою Єлизаветою II перед її весіллям з капітаном Марком Філіпсом, перлинними сережками, взула високі замшеві чоботи, а в руках тримала парасольку-тростину та сумку.

Коротке пальто, яке носила в 70-х

Принцеса Анна / © Getty Images

У лютому 2025 року принцеса Анна відвідала стадіон «Мюррейфілд» в Единбурзі, підтримавши збірну Шотландського союзу регбі на матчі шести націй Шотландія — Італія. Вона була в короткому картатому пальті темно-синього кольору та широких штанах того ж кольору, які одягала колись у 70-х роках. На фото з братом, принцом Чарльзом, вона позувала саме в ньому.

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Улюблений кремовий костюм

Принцеса Анна / © Getty Images

У грудні 2024 року принцеса відвідала державний банкет у Букінгемському палаці, організований її братом королем Чарльзом на честь еміра Катару та його дружини. Того вечора на Анні був кремовий костюм, який принцеса востаннє одягала 1987 року на банкет у готелі Claridges у Лондоні на честь короля Саудівської Аравії Фахда під час його державного візиту до Великої Британії.

Принцеса Анна та принц Чарльз / © Getty Images

Довге червоне пальто

Принцеса Анна / © Getty Images

Ще один улюблений образ королівської принцеси. В цьому довгому червоному пальті Анна приїхала на Челтнемський фестиваль у березні 2025 року, і його ж вона одягла під час відвідування зоологічного парку Марвелл у Гемпширі у травні 1997-го.

Принцеса Анна / © Getty Images

Пальто у квітковий принт

Принцеса Анна / © Getty Images

У червні 2024 року принцеса Анна відвідала перегони Royal Ascot. На ній було її улюблене пальто від бренду Shibumi з яскраво-червоного кашеміру у великий принт у вигляді рослин і птахів. Це пальто вона одягала багато разів, наприклад, на службу на честь Дня Співдружності, яка проходила у Вестмінстерському абатстві. Вона також має відповідний шарф.