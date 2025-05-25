Королівський етикет: чому члени британської королівської родини рідко носять окуляри від сонця

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Членам королівської сім’ї не заборонено носити сонцезахисні окуляри під час виконання службових обов’язків, проте багато хто з них обережно підходить до вибору аксесуарів для публічних виходів.

Експерти з етикету коментують вибір королівських осіб та розкривають деякі пов’язані з цим нюанси.

Міка Меєр, експертка з етикету та авторка книжки «Сучасний етикет — це просто» в коментарі журналу People сказала ось що:

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«Сонцезахисні окуляри можна побачити на королівських особах під час офіційних заходів, але зазвичай лише під час спортивних подій, коли на відкритому повітрі відбуваються якісь події чи заходи, або коли вони необхідні для захисту очей в умовах сонячного клімату чи довкілля, наприклад, коли принцеса Кейт відвідує Вімблдон або подорожує до тропічних країн, наприклад, під час королівського туру Карибським морем. Вони знімають сонцезахисні окуляри, щойно входять до приміщення, ведуть тривалу чи серйозну розмову або вітаються з кимось офіційно».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Все тому, що окуляри від сонця не допускають прямого зорового контакту, а для членів королівської родини такий контакт дуже важливий, адже свідчить про повагу до співрозмовника. Окуляри є бар’єром, тому заведено знімати їх на знак ввічливості й пошани до іншої людини або групи людей.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Як і Кейт, король Чарльз та королева Камілла, як відомо, захищали свої очі окулярами під час подій, які відбувалися за сонячної погоди. Навіть покійна королева Єлизавета іноді надівала їх на заходи на відкритому повітрі, наприклад, на садові вечірки.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Ми зібрали кілька фотографій роялз у сонцезахисних окулярах. І хочемо нагадати, що такі окуляри — це не лише модний, а ще й дуже важливий аксесуар, адже він захищає очі від шкідливого ультрафіолету. Тож не нехтуйте ними і вибирайте їх правильно.

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Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images