Костюми Armani замість спортивної форми: історія найстильнішого баскетбольного тренера

Пет Райлі / © Associated Press

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Сьогодні вже нікого не здивувати вишуканим одягом чи дорогими костюмами, особливо серед знаменитостей і зірок спорту. Футболісти, боксери та інші спортсмени привертають увагу не лише своїми перемогами, а й образами, які обирають для появи на спортивних аренах або в повсякденному житті, коли потрапляють в об’єктиви папараці. Хтось колекціонує дорогі сумки, хтось — коштовності чи автомобілі, демонструючи свій статус і достаток.

Однак у 1980-х роках головною модною зіркою спортивного світу був Пет Райлі. Свій негласний статус ікони стилю він здобув не завдяки рекламним кампаніям чи співпраці з модними брендами, а завдяки любові до бездоганно скроєних костюмів, які стали його справжньою візитівкою.

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Пет Райлі / © Associated Press

Пет Райлі — американський професійний баскетболіст та колишній тренер НБА, через що його часто називали «Хрещений батько НБА». Для кожної своєї появи на баскетбольному майданчику як тренер він обирав неймовірно стильні поєднання піджаків, штанів і краваток, тому прославився не лише як тренер, а й як власник бездоганного стилю, якого баскетбольна ліга до того практично не бачила.

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Пет Райлі / © Associated Press

Коли 1981 року Райлі, якому тоді було близько 36 років, очолив «Лос-Анджелес Лейкерс», він уже мав особливу прихильність до сорочок, пошитих на замовлення кравцями з лондонської Севіл-Роу, а також до костюмів Джорджо Армані, які стали символом моди 1970-х і 1980-х років. Якщо Річард Гір став обличчям Armani у кіноіндустрії та за її межами, то Райлі представляв італійський бренд у світі спорту.

«Джорджо був неймовірним дизайнером, — розповів Райлі GQ. — Найбільше в його одязі мені подобалися тканини, які він обирав. Я пишався тим, що носив його речі».

Піджаки Райлі в нейтральних відтінках — екрю, кольору слонової кістки, темно-синьому та кам’яному — вирізнялися широкою лінією плечей і подовженим кроєм. Штани були з високим посадженням й мали легке розширення донизу — так у той час було модно.

Пет Райлі / © Associated Press

Краватки Райлі обирав переважно смугасті, з візерунками, ніжно-жовті та рожеві, майже ніколи однотонні. Цей аксесуар мав бути виразним й додавати його костюмам характеру. Також у центрі уваги були шкіряні ремені з металевими пряжками, а також інколи він обирав плетені моделі.

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«Я намагався створити не бренд, а образ того, який вигляд має мати тренер біля майданчика. І мені це вдалося», — розповів Райлі під час появи в ефірі LeBatardShow. «Я вважаю, що всі тренери мають відповідально ставитися до своєї ролі, адже вони керують найважливішою частиною побудови багатомільярдної організації. Її представник має не лише мати такий вигляд, щоб викликати повагу, а й відповідно поводитися під час пресконференцій та в будь-яких інших ситуаціях».

Пет Райлі / © Associated Press

Інакше кажучи, створюючи свій стиль для появ біля баскетбольного майданчика, Райлі орієнтувався на керівників великих компаній і банкірів. Його стиль виявився позачасовим і пережив десятиліття, протягом яких він стояв біля баскетбольного майданчика.

Пет Райлі / © Associated Press

Вплив Райлі на світ моди був настільки значним, що саме його образ надихнув творців зовнішності Гордона Ґекко — персонажа культового фільму «Волл-стріт», якого зіграв Майкл Дуглас. Актор відчував таку вдячність до Райлі, що навіть особисто приїхав на відкриття пам’ятника тренеру 2026 року.

Пет Райлі / © Associated Press

Пет Райлі / © Associated Press

Пет Райлі / © Associated Press

Пет Райлі / © Associated Press

Нагадаємо, що також руйнує стереотипи ще одна спортсменка — американка Кім Малкі — баскетболістка та головна тренерка жіночої баскетбольної команди Університету штату Луїзіана. На кожній грі Кім з’являється в розкішному вбранні, в якому все ідеально підібрано та продумано. Вона любить лелітки, блискітки, туфлі зі стразами, а також не боїться кричущих кольорів. Також у Кім завжди ідеальне укладання та макіяж, а прикраси часто відповідають не лише кольору вбрання, а й туфлям.

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