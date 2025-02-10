Костюм замість сукні: хто із зірок вибирає маскулінний стиль для заходів

У тренді зараз розслаблені чоловічі фасони і ці відомі жінки показали на власному прикладі, як їх носити.

Останнім часом знаменитості все частіше віддають перевагу не вечірнім сукням чи спідницям, а ефектним маскулінним костюмам. Зазвичай такі вбрання у стилі оверсайз, стриманих, класичних та приглушених кольорів. Акторки, співачки та інфлюенсерки поєднують їх із білими сорочками, підборами або носять жакети на голе тіло. Також в образах зірок часто можна побачити багато аксесуарів: масивні прикраси, брошки чи оригінальні сумки.

Штанні костюми – чудовий варіант для будь-якого випадку: червоної доріжки, прем'єри фільму або навіть вручення кінопремії. Тож це завжди безпрограшний варіант і знамениті дами, фото яких ми зібрали нижче, точно про це знають. Тому пропонуємо подивитись ефектні образи, які останнім часом можна було побачити на світських заходах.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Зої Салдана

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Мілена Сміт

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Ель Феннінг

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Летиція Каста

Летиція Каста / Фото: Getty Images

Аня Рубік

Аня Рубік / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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