Костюм замість сукні: хто із зірок вибирає маскулінний стиль для заходів

У тренді зараз розслаблені чоловічі фасони і ці відомі жінки показали на власному прикладі, як їх носити.
Останнім часом знаменитості все частіше віддають перевагу не вечірнім сукням чи спідницям, а ефектним маскулінним костюмам. Зазвичай такі вбрання у стилі оверсайз, стриманих, класичних та приглушених кольорів. Акторки, співачки та інфлюенсерки поєднують їх із білими сорочками, підборами або носять жакети на голе тіло. Також в образах зірок часто можна побачити багато аксесуарів: масивні прикраси, брошки чи оригінальні сумки.
Штанні костюми – чудовий варіант для будь-якого випадку: червоної доріжки, прем'єри фільму або навіть вручення кінопремії. Тож це завжди безпрограшний варіант і знамениті дами, фото яких ми зібрали нижче, точно про це знають. Тому пропонуємо подивитись ефектні образи, які останнім часом можна було побачити на світських заходах.
Ніколь Кідман
Зої Салдана
Мілена Сміт
Гейлі Бібер
Ель Феннінг
Летиція Каста
Аня Рубік
Блейк Лайвлі
Кейт Бланшетт
Селена Гомес
Читайте також:
- Які джинси носити 2025 року: Андре Тан назвав наймодніші моделі
- Яскравий тренд 2025: кольорові шкіряні рукавички, які носитимуть усі
- Черевики із задертими вгору носками: химерне взуття, яке підкорило всіх на Тижні моди