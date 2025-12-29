Креативні сукні зірок: чим дивували відомі красуні 2025 року

Креативні сукні зірок 2025 року

2025 рік вже майже минув, однак він неабияк дивував модний світ, адже відомі бренди активно намагались привернути увагу покупців у час, коли ринок перенасичений не лише креативними сукнями, але й аксесуарами. Безумовно допомагали брендам і дизайнерам відомі жінки, які погоджувалися на сміливі рішення. Під кінець цього шаленого року пропонуємо згадати цікаві та трошки кумедні образи знаменитостей.

Альба Рорвакер

Акторка зробила дійсно сміливий вчинок, коли вийшла на червону доріжку у творінні від Christian Dior. Насичена синя сукня була дуже вишуканою, однак її задня частина змусила багатьох усміхнутись.

Альба Рорвакер / © Getty Images

Альба Рорвакер / © Getty Images

Леді Гага

Оскільки співачка зналася у серіалі «Венздей», то оголосити про свою майбутню появу у цьому проєкті вирішила феєрично — вийшла на публіку в готичному образі з капелюшком від Anton Femia.

Леді Гага та Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега

Молода зірка сяяла в ансамблі від Grace Ling з колекції весна-літо 2026. Її лук включав креативний топ у вигляді скульптурного металевого листка, закрученого на шиї. Спина акторки була оголена.

Дженна Ортега / © Associated Press

Єва Герцигова

Незвичайна сукня супермоделі була від Balenciaga. Спереду вбрання було довгим, а ось ззаду — коротким.

Єва Герцигова / © Associated Press

Єва Герцигова / © Associated Press

Кім Кардашян

Теледіва обрала схожий дизайн як у Герцигової, бо її сукня теж була від Balenciaga. Однак її вбрання було з пишною спідницею і білим.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Аріана Гранде

Для Аріани відомий бренд Schiaparelli створив ексклюзивну сукню червоного кольору у якій була відсилка до фільму «Wicked: Чародійка» — червона туфля на спині.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Сара Полсон

Червона оксамитова сукня Полсон він Marc Jacobs була надзвичайною, адже дивувала своїм креативом. Однак це вбрання дійсно привернуло увагу до акторки і виділило її на фоні колег.

Сара Полсон / © Associated Press

Даніель Дедуайлер

Ще одне миле червоне вбрання створив бренд Louis Vuitton. Ця геометрична сукня однозначно запам’ятається на роки.

Даніель Дедуайлер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер

На балет легендарна зірка серіалу «Секс і місто» прийшла у творінні від Iris van Herpen, у якого були рукави-крила.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Гейлі Стайнфельд

Кожне творіння бренду Robert Wun — це витвір мистецтва, однак саме ця сукня стала сенсацією червоної доріжки на прем’єрі фільму «Грішники». Полум’я на вбранні було дуже реалістичним, а прозора спідниці додавала ефектності.

