Креативні сукні зірок: чим дивували відомі красуні 2025 року
Ці сукні привернули свого часу багато уваги, тому пропонуємо їх згадати ще раз.
2025 рік вже майже минув, однак він неабияк дивував модний світ, адже відомі бренди активно намагались привернути увагу покупців у час, коли ринок перенасичений не лише креативними сукнями, але й аксесуарами. Безумовно допомагали брендам і дизайнерам відомі жінки, які погоджувалися на сміливі рішення. Під кінець цього шаленого року пропонуємо згадати цікаві та трошки кумедні образи знаменитостей.
Альба Рорвакер
Акторка зробила дійсно сміливий вчинок, коли вийшла на червону доріжку у творінні від Christian Dior. Насичена синя сукня була дуже вишуканою, однак її задня частина змусила багатьох усміхнутись.
Леді Гага
Оскільки співачка зналася у серіалі «Венздей», то оголосити про свою майбутню появу у цьому проєкті вирішила феєрично — вийшла на публіку в готичному образі з капелюшком від Anton Femia.
Дженна Ортега
Молода зірка сяяла в ансамблі від Grace Ling з колекції весна-літо 2026. Її лук включав креативний топ у вигляді скульптурного металевого листка, закрученого на шиї. Спина акторки була оголена.
Єва Герцигова
Незвичайна сукня супермоделі була від Balenciaga. Спереду вбрання було довгим, а ось ззаду — коротким.
Кім Кардашян
Теледіва обрала схожий дизайн як у Герцигової, бо її сукня теж була від Balenciaga. Однак її вбрання було з пишною спідницею і білим.
Аріана Гранде
Для Аріани відомий бренд Schiaparelli створив ексклюзивну сукню червоного кольору у якій була відсилка до фільму «Wicked: Чародійка» — червона туфля на спині.
Сара Полсон
Червона оксамитова сукня Полсон він Marc Jacobs була надзвичайною, адже дивувала своїм креативом. Однак це вбрання дійсно привернуло увагу до акторки і виділило її на фоні колег.
Даніель Дедуайлер
Ще одне миле червоне вбрання створив бренд Louis Vuitton. Ця геометрична сукня однозначно запам’ятається на роки.
Сара Джессіка Паркер
На балет легендарна зірка серіалу «Секс і місто» прийшла у творінні від Iris van Herpen, у якого були рукави-крила.
Гейлі Стайнфельд
Кожне творіння бренду Robert Wun — це витвір мистецтва, однак саме ця сукня стала сенсацією червоної доріжки на прем’єрі фільму «Грішники». Полум’я на вбранні було дуже реалістичним, а прозора спідниці додавала ефектності.