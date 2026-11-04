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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

Культова жовта сукня Дженніфер Еністон із "Друзів": історія образу, який досі всі хочуть повторити

Поєднання бездоганного крою, ніжного відтінку та впевненості Дженніфер Еністон перетворило цю сукню на одну з найбажаніших модних речей в історії телебачення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі"

Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" / © скриншот з відео

Хоча від прем’єри «Друзів» минуло понад три десятиліття, костюмерка серіалу Дебра Макгвайр зізнається, що й досі отримує повідомлення від шанувальників із запитаннями про сукню персонажки Рейчел Ґрін, яку в культовому шоу зіграла Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Мова йде про сукню, що стала культовою — лаконычне коротке обтисле вбрання відтінку вершкового масла. Зовсім випадково воно стало справжнім символом моди 1990-х років і надихнуло мільйони глядачів та представників модної індустрії у всьому світі.

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

У жовтій сукні без бретелей Еністон з’явилася в епізоді «Епізод, де всі цілуються» (The One with All the Kissing), що вийшов в ефір 1 жовтня 1998 року. Костюмерка серіалу Дебра Макґвайр зізналася, що саме цей образ є її улюбленим модним моментом за всю історію шоу.

За словами Дебри, сукню створив бренд Idol London, який уже давно припинив своє існування, але вона й досі регулярно отримує запити від шанувальників, які хочуть дізнатися, де можна придбати ідентичну модель.

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Секрет популярності цієї сукні полягав у її простому, але ефектному крої, який ідеально поєднував класичну елегантність із характерним мінімалізмом 1990-х. Але без сумніву, значною мірою культовий статус сукні завдячує самій акторці, яка її носила — Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

«Коли ви одягаєте Дженніфер у сукню, відбувається магія. У цьому її особлива сила. Це помітно і на камері, і коли ви перебуваєте з нею в одній кімнаті», — пояснила Макгвайр.

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі» / © скриншот з відео

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