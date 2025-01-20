Куртка з написом, шпильки на місце трагедії та капелюх "колонізатора": п'ять модних провалів Меланії Трамп

Меланія Трамп під час першої каденції свого чоловіка Дональда Трампа протягом усього терміну демонструвала гарне почуття стилю та любов до дорогих й розкішних брендів. Носила перша леді переважно європейські бренди, які з радістю з нею працювали на відміну від багатьох американських, які бойкотували її. Однак не завжди перша леді та її стилісти вдало продумували луки, адже було все ж таки кілька випадків, коли її висміювали за них або відкрито сварили. Пропонуємо згадати три найвідоміші модні провали Меланії Трамп.

Куртка з принтом

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Іноді краще відмовитися від принтів зі слоганами, особливо якщо ти перша леді, проте Меланія 2018 року про це не подумала. Жінку сфотографували у куртці від Zara з написом на спині I Really Don't Care ("Мені правда все одно, а вам?").

Буквально через кілька годин після того, як Меланія зійшла на трап літака в цій куртці — і в соцмережах миттєво вибухнула буря критики, — вона приземлилася в Техасі і зійшла трапом вже в іншому верхньому одязі. Напис на спині багато хто сприйняв як двозначний, проте сама перша леді жодних таємних посилів у свій образ не закладала.

Пальто від Dolce & Gabbana

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Не секрет, що родина Трампів дуже багата, але американців все ж таки негативно сприймали, коли місіс Трамп дуже відкрито демонструвала свої гроші суспільству. Особливо резонансним був випадок, коли Меланія вийшла на публіку в Італії у пальті від бренду Dolce & Gabbana. Це було вбрання з квітковою аплікацією, вартість якого на той час становила 51 тисячу доларів.

Зелена сукня кольору хромакею

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

2020 року Меланію вже не сварили, а висміювали через колір її сукні. Річ у тому, що відтінок вбрання від Valentino, який прикрашав червоний пояс на талії, дуже скидався на колір хромакею, який використовується під час знімань. У Мережі з'явилося багато жартівливих роликів з Меланією, які супроводжує хештег #MelaniaGreenScreen. На її сукню жартівники накладали портрет Джастіна Трюдо, Джо Байдена, смішні ролики з Мережі та навіть їжу.

Образ "колонізатора"

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

2018 року Меланія Трамп вирушила до Африки з п'ятиденним турне. Ця подія була важливою для неї, оскільки вона вперше відвідала іншу країну із сольним візитом у статусі першої леді Америки. На Меланії тоді було вбрання від Ralph Lauren, чоботи від Lucchese, а також капелюх від Village Hat Shop, за який над Трампом насміхалися і критикували.

Саме головний убір став об'єктом критики. Її порівнювали з колонізаторами, а також персонажами фільмів про Індіану Джонса.

Туфлі на підборах

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Меланія носить переважно лише два бренди взуття — Manolo Blahnik та Christian Louboutin. Також вона обожнює високі шпильки, але 2017 року подібний тип взуття спричинив скандал.

Виходячи з Білого дому і прямуючи до літака, Міланія вирішила покрасуватися перед фотографами і одягла шпильки. Взуття було недоречне, адже пара вирушала до Пуерто-Рико, щоб подивитися на наслідки урагану "Марія" та поспілкуватися з постраждалими. Прибувши на місце трагедії, Меланія переодяглася і вийшла з літака вже в кедах, однак "осад" у багатьох лишився.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

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