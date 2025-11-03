"Квіткова тіара Сноудон": яка сентиментальна історія ховається за весільною прикрасою Сари Армстронг-Джонс

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто / © Getty Images

Під час весіль королівські наречені часто позичають тіари зі скарбниці монарха, але ось єдина дочка принцеси Маргарет — Сара Армстронг-Джонс — вирішила доповнити свій образ унікальною прикрасою, в якій не з’являвся ще ніхто. Її весілля відбулося 14 липня 1994 року, а обранцем став художник і актор Деніел Чато. Сара прикрасила голову тіарою, яку створили спеціально для неї, коштовність дістала назву «Квіткова тіара Сноудон», на честь титулів її батька і матері — графа і графині Сноудонів.

Сара Армстронг-Джонс і Деніел Чатто у день весілля / © Getty Images

Тіара стала дуже сентиментальним знаком поваги Сари до її батьків — прикраса була трансформером, що складався з кількох діамантових брошок у вигляді різних квітів. 1960 року Ентоні Армстронг-Джонс вручив своїй коханій принцесі Маргарет три квіткові діамантові брошки як весільний подарунка. Попри те, що на момент 1994 року пара вже була розлучена, їхня єдина донька з’єднала ці брошки, щоб створити головний убір на своє весілля 34 роки по тому. Таким чином, тіара леді Сари стала «чогось запозичені» і «чимось новим» і відповідала давній традиції.

Принцеса Маргарет, 1964 рік. Її пальто прикрашає одна з діамантових брошок у вигляді квітки / © Getty Images

Ідея зробити тіару з брошок прийшла дизайнеру Джасперу Конрану, який розробив весільну сукню Сари. Нібито він побачив брошки в скриньці з коштовностями принцеси Маргарет і запропонував перетворити їх на тіару для нареченої. Розробила тіару ювелірна компанія Wartski — вони створили каркас і спеціальні кріплення, за допомогою яких брошки можна було зібрати в прикрасу для голови, а потім знову розібрати.

Образ нареченої був дуже ніжним і лаконічним, а щоб зробити діамантові квіти на голові ще гармонійнішими, наречена доповнила зачіску зеленими гілочками. Також Сара одягнула сережки з діамантами і перлами, які належали Маргарет. Тіара і сережки були весільним подарунком нареченій від матері.

Принцеса Маргарет носила брошки протягом багатьох років і любила прикрашати ними не тільки одяг, а й капелюшки та волосся. Сара тепер теж часто носить прикраси матері, доповнюючи ними найрізноманітніші образи.