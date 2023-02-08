Легендарна п'ятірка: як склалося життя супермоделей 90-х зі знаменитого фото Петера Ліндберга

Дівчата із цього фото були не просто знаменитостями – вони були іконами стилю, створювали модні тенденції та диктували свої правила.

До 1990 термін "супермодель" широко не використовувався, адже дівчата, які демонстрували одяг і знімалися в рекламах, мало цікавили споживачів. Відповідно, в суспільстві на той час було досить мало гучних імен, які стали безпосередньо частиною попкультури.

Однак усе змінилося, коли фешнфотограф німецького походження Петер Ліндберг організував 1989 року знімання, на яке запросив красунь, які неодноразово вже з'являються в модних показах та рекламі. Це були п'ять дівчат: Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон та Татьяна Патітц.

Молоді моделі позували в дуже лаконічних топах і джинсах, на обличчях у них був мінімальний макіяж, волосся укладено теж просто.

Відвідувачі розглядають фотографії фотографа Петера Ліндберга на відкритті його виставки у галереї Camera Work 29 червня 2007 року у Берліні, Німеччина / Фото: Getty Images

З цим фото він пішов до редактора Олександра Лібермана, але той фото опублікувати у своєму виданні відмовився, адже знімки, на його думку, нічого не продавали. Після цього фотограф показав свою чорно-білу роботу Анні Вінтур - на той час редакторці британського Vogue. Журналістка помістила фото Ліндберга на обкладинку журналу за січень 1990 року і зробила прорив у модному світі, адже люди втомилися від манірних моделей у гламурних образах. Ще п'ятірці приніс успіх модельєр Джанні Версаче, запросивши їх брати участь у своїх показах, також вони знялися в цьому складі в кліпі Джорджа Майкла на пісню Freedom! '90.

Так від 1990 року їх почали активно називати супермоделями, гонорари красунь зростали, ними захоплювалися, вони активно знімалися в кіно, рекламі та були обличчями найзнаменитіших Модних домів. Що трапилося з красунями з цього фото згодом і як склалися їхні долі, читайте у нашому матеріалі.

Наомі Кемпбелл

Британка була досить успішною моделлю ще до того знаменитого знімання, адже неодноразово позувала для глянців та брала участь у показах відомих брендів. Також були випадки у її кар'єрі, коли отримати бажану роботу допомогли дружні зв'язки з моделями та дизайнерами, адже ті шантажували бренди та глянці, які відмовлялися співпрацювати з Наомі.

Фото: Getty Images

Але після фото для Vogue Ліндберга Кемпбелл стала набагато популярнішою, а окрім кліпу Джорджа Майкла, вона також з'явилася 1991 року у відео In the Closet Майкла Джексона. Також Кемпбелл неодноразово знімалася оголеною і виходила на подіуми у найодіозніших і сміливіших луках. Через свою ефектну "котячу" ходу на подіумах отримала прізвисько "чорна пантера".

Попри приголомшливий успіх, модель відрізнялася і жахливим характером, і через це на неї неодноразово скаржилися і подавали до суду співробітники, її описували як "маніпуляційну, грубу та зі складним характером особу, яка інтригує". Можливо, контролювати емоції Наомі заважали наркотики та алкоголь, від яких вона мала багаторічну залежність.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Також модель спробувала себе в інших сферах: випускала під своїм ім'ям книжки, написані замовними авторами, записувала пісні, знімалась у кіно та навіть інвестувала у ресторанний бізнес. Жоден із цих напрямів не приніс їй додаткової слави.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Вона була у стосунках із багатьма відомими особистостями, серед яких актори, співаки, мільйонери і навіть один росіянин, проте більшість із цих романів закінчувалися нічим. Першу дитину Наомі народила сурогатна мати, коли моделі було 50 років, хто батько її первістка, невідомо.

Зараз "чорній пантері" вже за 50 років, але вона продовжує активно працювати: знімається для журналів, ходить на модні покази, з'являється на подіумах.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд

Після тріумфу в Vogue Сінді досить часто стала зніматися в кліпах знаменитостей і, зокрема, з'явилася у відео Джона Бон Джові, також вона знялася для величезної кількості журналів, серед яких були Vogue, People, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure. Але окрім цього вона працювала і на подіумі, співпрацюючи з найзнаменитішими брендами у світі, а також була обличчям декількох косметичних лінійок і регулярно входила до списків найкрасивіших жінок світу.

Фото: Getty Images

Але працювала в інших сферах, наприклад, знімалася в рекламі. Найвідомішим зніманням молодої моделі була реклама Pepsi для Super Bowl 1992 року у білій майці та коротких джинсових шортах. Цей образ став культовим.

Шалено популярними були фітнес-відео, які знімала модель. Вона показувала і розповідала, як зробити своє тіло здоровішим і стрункішим.

Але, хоча Кроуфорд не була настільки одіозною і скандальною, як її колега Наомі, все ж таки шанувальники з великою цікавістю спостерігали за її романом та шлюбом з актором Річардом Гіром.

Сінді Кроуфорд та Річард Гір, 1991 рік / Фото: Getty Images

Вони пробули чоловіком і дружиною лише чотири роки, а потім Сінді зустріла свого другого чоловіка бізнесмена Ренді Гербера, з яким у шлюбі досі. У пари двоє дітей.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Сінді ж знімається зараз досить рідко і лише для топових видань, це стосується і її участі в модних показах.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Лінда Євангеліста

Лінда активно співпрацювала з різними брендами і брала участь у безлічі рекламних кампаній, назапам'ятованішою з яких стали реклама Opium від Yves Saint Laurent і Fidji від Guy Laroche. Її називали найвеличнішою моделлю всіх часів.

Протягом 90-х років модель дуже активно працювала та її ім'я стало неймовірно відомим, адже вона була скрізь: у рекламі, модних шоу, на світських тусовках та на обкладинках журналів. Якось вона навіть заявила: "Менше, ніж за десять тисяч доларів, я навіть з ліжка не встану" і ця фраза стала культовою - її друкували на футболках, аксесуарах та подушках. Але насправді десь так і було, адже красуня отримувала за свою працю гонорари неймовірних розмірів.

Фото: Getty Images

Та попри успішну кар'єру Лінда вирішує зробити 1998 року перерву в кар'єрі і оселилася на Французькій Рів'єрі, де провела наступні два роки.

А ось чоловіки щастя їй у житті не принесли - кожен її роман закінчувався розставанням. У стосунках із французьким футболістом Фаб'єном Бартезом модель завагітніла, але у неї стався викидень на шостому місяці. Пара в результаті розійшлася. Вона мала ще кілька гучних романів і голосне повернення до роботи, але раптово 2006 року Євангеліста народжує сина Огюстена Джеймса, водночас відмовившись назвати його батька.

Лінда Євангеліста / Фото: Sunday Mirror

Ім'я чоловіка в результаті випливало аж 2011 року, виявилося, що батьком її дитини був мільярдер Франсуа-Анрі Піно (зараз він чоловік Сальми Гаєк), з яким Євангеліста зустрічалася протягом чотирьох місяців. 1 серпня 2011 року модель подала позов про стягнення аліментів, вимагаючи від Піно щомісячних аліментів у розмірі 46 000 доларів. Внаслідок переговорів питання було врегульовано між ними без суду.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Несподівано модель зникає з поля зору і 2021 року дає розгромне інтерв'ю, в якому заявляє, що була недостатньою зміною у своєму тілі і вирішила косметологічну процедуру CoolSculpting (кріоліполіз). Через ускладнення ця процедура змінила її до невпізнання. Жінка жила як відлюдниця протягом шести років, переховувалася від папараці, не з'являлася на публіці та не працювала. Це все спричинило затяжну депресію.

Лінда Євангеліста / Фото: Getty Images

2022 року модель вперше вийшла на подіум і знялася для глянцю, але її тіло було повністю закритим.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Крісті Тарлінгтон

Крісті продовжила співпрацювати з глянцями, відомими брендами одягу та косметичними компаніями, а також з'явилася в декількох документальних фільмах про моду, кліпах та рекламі.

Фото: Getty Images

Модель почала активно підтримувати організації, які виборюють права тварин, зокрема PETA. 1992 року Крісті знялася повністю оголеною в рекламній кампанії організації. 2003 року модель вийшла заміж за режисера та письменника Едварда Бернсона після тривалих і складних стосунків, і того ж року народила першу дитину.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

Зіткнувшись особисто з ускладненнями пов'язаними з пологами і дізнавшись, що понад 500 тисяч жінок щороку помирають під час них, Терлінгтон вирішила, що хоче працювати в цьому напрямі та допомагати матерям, які мали труднощі. Жінка здобула ступінь магістра Колумбійському університеті в галузі охорони здоров'я і почала працювати з різними організаціями для зниження материнської смертності, тому відвідала безліч країн, зокрема африканських. Також на тему материнства вона зняла документальний фільм No Woman, No Cry (Немає жінки, немає плачу).

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

Робота над фільмом надихнула її запустити Every Mother Counts - некомерційну організацію, покликану зробити вагітність і пологи безпечними для кожної матері. Але на цьому її робота не закінчується - Терлінгтон також працює в Глобальній раді з охорони здоров'я Гарвардської медичної школи і ще є членкинею декількох подібних охоронних організацій і активним борцем проти куріння.

У вільний час Крісті займається йогою та бігає, навіть брала участь у марафонах.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

На подіум виходить зараз рідко, але якщо й погоджується брати участь у шоу, то переважно лише для іменитих брендів.

Фото: Getty Images

Татьяна Патітц

Татьяна також продовжила кар'єру моделі, але ще до знайомства з Ліндбергом вона була досить відомою, особливо в Європі. Патітц називали "красунею на мільйон доларів", вона знімалася для найвідоміших та найпопулярніших видань, а також подорожувала всім світом.

Татьяна Патітц / Фото: Getty Images

За свою кар'єру Патітц з'явилася на обкладинках понад 200 журналів, включаючи сім обкладинок американського Vogue та 13 обкладинок британського, а також брала участь у рекламних кампаніях від брендів Chanel до Ralph Lauren.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

Модель любила тварин, була затятою наїзницею, виступала за екологію та права чотирилапих. Саме тому вона взяла участь у соціальній рекламі 2007 року, де закликала захистити орангутанів у тропічних лісах. Також вона була активно зосереджена на питаннях, що стосуються інклюзивності, інформування про ВІЛ, права ЛГБТК та гендерної рівності.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

У моделі тільки один син, якого вона народила після одруження з Джейсоном Рендаллом Джонсоном. Вони мешкали на ранчо в Каліфорнії.

11 січня 2023 року Татьяна Патіц померла від раку грудей у Санта-Барбарі, у віці 56 років.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

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