Легендарний капелюх із мертвим птахом із "Сексу і міста" виставили на аукціон за величезну суму

Найекстравагантніший головний убір героїні серіалу продадуть із молотка.
Шанувальники "Сексу і міста" вперше зможуть доторкнутися до культової речі з проєкту — головного убору акторки Сари Джесіки Паркер, в якому вона мало не одружилася з Містером Бігом. Капелюх з птахом виставлено на аукціон Sotheby's. Отримати за прикрасу планують 40-70 тисяч доларів.
Акторка Сара Джесіка Паркер, яка зіграла роль Керрі Бредшоу, з'явилася у капелюсі двічі: у повнометражному фільмі "Секс і місто: фільм" та у другому сезоні серіалу "І просто так…".
Торги розпочнуться 31 серпня та закінчаться 1 вересня.
Головний убір є вінтажним і створений ще в XIX столітті з пір'ям рідкісного райського птаха. Вибрала цей аксесуар замість традиційної тіари Паркер через те, що була зачарована кольорами прикраси.
Також, завдяки кольору, капелюх став її чимось синім – це традиція англомовних країн. Звучить вона в оригіналі як вірш: Something old and something new, something borrowed and something blue. Вважається, що якщо наречена одягне це все на своє весілля, то їй обов'язково поталанить.
Через багато років в інтерв'ю Vogue Сара Джесіка розповіла, що вона та команда були просто одержимі та зачаровані цим капелюхом. Вони були рішуче налаштовані додати цей предмет у весільний образ, але стурбовані тим, що на нього накладе вето шоураннер Майкл Патрік Кінг.
Щоб уникнути ризику, вона зізнається, що "влаштувала на нього засідку", і коли Паркер прийшла на знімальний майданчик, вона розповіла, що Кінг запитав: "Чому в тебе на голові птах?" на що вона відповіла: "Погляньте на птаха. Ви б ухвалили таке ж рішення". І саме так птах з'явився у фільмі і став одним із найзнаковіших аксесуарів в історії телебачення.
Серед інших предметів, виставлених на аукціон, — светр принцеси Діани, сукня Alexander McQueen for Givenchy, яку Кейт Вінслет носила на церемонії вручення Оскара 1998 року, вінтажна сукня Нормана Норелла, яку носила Мішель Обама, і вінтажна вуаль, освячена на голові.
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