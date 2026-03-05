Легендарний виступ Мерілін Монро в Кореї перед солдатами: хто створив її гламурну сукню для туру

Мерілін Монро / © Getty Images

Практично одразу після весілля з бейсболістом Джо ДіМаджо американська акторка Мерілін Монро полетіла до Кореї. Під час медового місяця її попросили виступити перед американськими військами, які там базувалися, щоб підтримати їх і розважити.

Так у лютому 1954 року акторка вийшла на сцену перед величезним натовпом солдатів, які прийшли на неї подивитись. Вона виходила на сцену в теплій накидці або пальті, які попім знімала і лишалась тільки у сукні, попри те, що була зима.

Мерілін Монро / © Getty Images

Шоу, яке вона демонструвала, було швидко сплановане і називалося «Все дозволено». Загалом за чотири дні вона виступила перед понад 100 000 людей.

Той тур також став для Мерілін шансом подолати певний страх сцени, який вона мала, адже знімалась у кіно, де все камерніше. Вона зазначила, що поїздка до Кореї «Була найкращим, що зі мною коли-небудь траплялося. Я ніколи раніше не відчувала себе зіркою в душі. Було так чудово дивитися вниз і бачити, як хлопець посміхається мені», — повідомляє Rare Historical Photos.

Мерілін Монро / © Getty Images

Вигляд акторка мала приголомшливий, адже її синя сукня від улюбленої американської дизайнерки Сейл Чепмен після того виступу стала культовою. Вбрання було довжини міді, мало приталений простий фасон і тонкі бретельки, тканина сукні була повністю розшита бісером у хвилястих узорах.

Мерілін Монро / © Getty Images

Сукню Мерілін доповнювало такеж болеро з довгими руквами, однак на сцену вона його не одягла. Також на акторці були золотисті босоніжки і масивні прикраси.

Мерілін Монро / © Getty Images

Натовп обожнював її і був захоплений її візитом, але це і не дивно, адже у той час Мерилін вже була світовою суперзіркою, а серед американських солдатів вона була практично богинею. Її фотографії були прикріплені в кожній казармі, і листи від шанувальників сипалися. Побачити її особисто було мрією для багатьох з них, тому упустити цей шанс вони не могли.

Мерілін Монро / © Associated Press

Мерілін Монро / © Associated Press

Мерілін Монро / © Associated Press

Зараз сукня та болеро Мерілін Монро належать приватному колекціонеру.