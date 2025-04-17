Любила яскраві кольори та гарні капелюшки: великодні образи принцеси Діани

Принцеса Діана / © Getty Images

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Як і на Різдво, члени королівської сім’ї за можливості збираються разом, щоб відсвяткувати Великдень. Вони їдуть до Віндзору, щоб провести це світле свято разом, і відвідують службу у каплиці Святого Георгія в неділю вранці. Сім’ю часто фотографують, коли вони йдуть на цей захід.

Вбрання зазвичай вибираються ними яскраві, елегантні та стримані. Королівські жінки носять сукні та капелюшки, а чоловіки — костюми з краватками. Пропонуємо подивитися, що носила принцеса в ті роки і як змінювався її стиль.

1983 рік

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Цей Великдень принцеса провела в Австралії. У великодній ранок вона з’явилася в англіканській церкві Святого Матвія в стьобаній куртці з синім і рожевим квітковим візерунком, створеною Miss Antoinette, а також у бірюзовій сукні від Jan van Velden. Образ доповнював відповідний капелюх зі стрічкою, невелика сумочка та світлі туфлі.

Принцеса Діана зустрічається з дітьми в Великдень в англіканській церкві Святого Матвія, 3 квітня 1983 року в Олбері, Австралія. / © Getty Images

1986 рік

На Великдень у Віндзорі того разу вона обрала вбрання синього кольору. Принцеса була одягнена в костюм Caroline Charles, який включав жакет з вишивкою і спідницю міді. Також Діана носила світлу блузку з високим коміром, лакові чоботи. На її голові був капелюшок-таблетка, а руки вона ховала в муфті.

Принцеса Діана залишає каплицю Святого Георгія у Віндзорі після великодньої служби, 1 травня 1986 року. / © Getty Images

1987 рік

Принцеса одягнена в ніжно-блакитне пальто, розроблене Catherine Walker, яка пошила схоже і для принца Вільяма. Її образ також доповнив крислатий капелюх, рукавички біла сукня.

Принцеса Діана з сином принцом Вільямом і племінником Пітером Філіпсом дорогою на великодню служби, 19 квітня 1987 року. / © Getty Images

1988 рік

На великодній службі принцеса продемонструвала світлий костюм із жакетом та приталеною спідницею із фестончастим подолом. Вона доповнила вбрання чорними аксесуарами: клатчем, туфлями і крислатим капелюхом.

Принц Чарльз і принцеса Діана з принцом Вільямом та леді Зарою Філліпс після великодньої служби у каплиці Святого Георгія, 3 квітня 1988 року. / © Getty Images

1989 рік

Цього разу вона вирішила з’явитися у червоному пальті з чорними лацканами та чорному капелюсі, який носила роком раніше. З-під пальта у Діани виглядала рожева блуза в горох і чорна пряма спідниця до колін.

Принцеса Діана та принц Вільям йдуть на великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, 26 березня 1989 року. / © Getty Images

1990 рік

Принцеса носила сукню-пальто чарівного рожевого білого кольору. Її вбрання було у клітку і прикрашене ґудзиками, а створив його бренд Catherine Walker. Вбрання Діана доповнила відповідним капелюхом зі стрічкою та вуаллю.

Принцеса Діана зі своїм сином принцом Гаррі і герцогинею Йоркською біля каплиці Святого Георгія у Віндзорі після великодньої служби, 31 березня 1991 року. / © Getty Images

1992 рік

Принцеса Діана одягла на службу жовтий костюм із плісированою спідницею до колін, а також додала відповідний чорний капелюх, прикрашений жовтою стрічкою, прозорі чорні колготки та туфлі із золотим декором. Образ вона доповнила прикрасами із золота.

Принцеса Діана та її син принц Вільям залишають Віндзорську каплицю після традиційної великодньої служби, квітень 1992 року. Вони обидва тримають у руках подаровані їм великодні яйця. / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images