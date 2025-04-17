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- Зірки і мода
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Любила яскраві кольори та гарні капелюшки: великодні образи принцеси Діани
На Великдень принцеса вбиралася завжди особливо гарно.
Як і на Різдво, члени королівської сім’ї за можливості збираються разом, щоб відсвяткувати Великдень. Вони їдуть до Віндзору, щоб провести це світле свято разом, і відвідують службу у каплиці Святого Георгія в неділю вранці. Сім’ю часто фотографують, коли вони йдуть на цей захід.
Вбрання зазвичай вибираються ними яскраві, елегантні та стримані. Королівські жінки носять сукні та капелюшки, а чоловіки — костюми з краватками. Пропонуємо подивитися, що носила принцеса в ті роки і як змінювався її стиль.
1983 рік
Цей Великдень принцеса провела в Австралії. У великодній ранок вона з’явилася в англіканській церкві Святого Матвія в стьобаній куртці з синім і рожевим квітковим візерунком, створеною Miss Antoinette, а також у бірюзовій сукні від Jan van Velden. Образ доповнював відповідний капелюх зі стрічкою, невелика сумочка та світлі туфлі.
1986 рік
На Великдень у Віндзорі того разу вона обрала вбрання синього кольору. Принцеса була одягнена в костюм Caroline Charles, який включав жакет з вишивкою і спідницю міді. Також Діана носила світлу блузку з високим коміром, лакові чоботи. На її голові був капелюшок-таблетка, а руки вона ховала в муфті.
1987 рік
Принцеса одягнена в ніжно-блакитне пальто, розроблене Catherine Walker, яка пошила схоже і для принца Вільяма. Її образ також доповнив крислатий капелюх, рукавички біла сукня.
1988 рік
На великодній службі принцеса продемонструвала світлий костюм із жакетом та приталеною спідницею із фестончастим подолом. Вона доповнила вбрання чорними аксесуарами: клатчем, туфлями і крислатим капелюхом.
1989 рік
Цього разу вона вирішила з’явитися у червоному пальті з чорними лацканами та чорному капелюсі, який носила роком раніше. З-під пальта у Діани виглядала рожева блуза в горох і чорна пряма спідниця до колін.
1990 рік
Принцеса носила сукню-пальто чарівного рожевого білого кольору. Її вбрання було у клітку і прикрашене ґудзиками, а створив його бренд Catherine Walker. Вбрання Діана доповнила відповідним капелюхом зі стрічкою та вуаллю.
1992 рік
Принцеса Діана одягла на службу жовтий костюм із плісированою спідницею до колін, а також додала відповідний чорний капелюх, прикрашений жовтою стрічкою, прозорі чорні колготки та туфлі із золотим декором. Образ вона доповнила прикрасами із золота.