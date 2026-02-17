ТСН у соціальних мережах

Любила простоту та практичність: чому Керолін Бессетт-Кеннеді ікона стилю навіть сьогодні

Її гардероб був наповнений речами ділової сучасної жінки, яка не любила бути у центрі уваги. Однак навіть сьогодні стиль і смак Керолін впливають на моду.

Юлія Каранковська
Керолін Бессетт-Кеннеді

Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Поки Британія шаленіла від стилю принцеси Діани, американці мали свою модну ікону 1990-х — жінку на ім’я Керолін Бессетт-Кеннеді. Вона сама того не бажавши стала беззаперечною нью-йоркською It-Girl, коли увійшла у клан Кеннеді.

Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Керолін стала постійним об’єктом папараці і модною іконою, адже її лаконічний та практичний стиль подобався багатьом жінкам, а також залишається актуальним навіть через 25 років. Роздивляючись архівні фото можна помітити, що її гардероб був напрочуд не великим і складався переважно з чорного та однотонних нейтральних кольорів, синіх джинсів і лоферів, доповнених простими аксесуарами — обручами для волосся, сонцезахисними окулярами та шкіряними сумками. Усе стримане, але завдяки вдалій стилізації — позачасове.

«Коли дивишся на її одяг, — каже Люсі Бішоп, фахівчиня з моди Sotheby’s, — це гардероб звичайної зайнятої жінки з Нью-Йорка».

Її часто фотографували, наприклад, під час прогулянок із собакою Фрайдей або дорогою на роботу.

«Керолін розуміла, яку силу мода може мати в повсякденному житті жінки. У цьому секрет того, чому її стиль і досі викликає захоплення та наслідування по всьому світу».

Керолін Бессетт-Кеннеді на прогулянці з собакою / © Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді на прогулянці з собакою / © Getty Images

«Вона — одна з найчастіше згадуваних і поширюваних у медіа постатей того часу, — додає Бішоп. — Фото папараці, де вона гуляє Нью-Йорком, стали культовими».

Однак Керолін не прагнула слави й, за словами друзів, була незадоволена увагою, яку отримала, ставши частиною клану Кеннеді. Вона ніколи не давала інтерв’ю й майже не з’являлася на публіці і може саме ця її відстороненість і зробила її славу такою довговічною, адже навіть після своєї смерті вона залишається однією з найчастіше згадуваних ікон стилю 1990 років.

«Керолін розуміла силу, яку мода може мати в повсякденному житті жінки», — додала Люсі Бішоп.

Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Минулого року три речі Керолін Бессетт-Кеннеді, подаровані її подрузі РоузМарі Теренціо, були виставлені на аукціон Sotheby’s: чорне пальто Prada, жакет Yohji Yamamoto та вінтажне пальто з леопардовим принтом.

«Неймовірно рідко щось із її речей з’являється на ринку, — зазначає Бішоп. — Лише зараз ми починаємо по-справжньому відкривати її історію».

«Вона мала винятковий смак і дуже ретельно обирала речі, які носила», — каже Бішоп. Вона віддавала перевагу брендам на кшталт Prada й фактично дала старт кар’єрі Нарсісо Родрігеса, обравши його для створення своєї весільної сукні з драпованим вирізом. Водночас вона тяжіла й до авангарду — обирала речі японських дизайнерів, таких як Yohji Yamamoto та Comme des Garçons.

Керолін Бессетт-Кеннеді та її чоловік Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді та її чоловік Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Getty Images

Також 2024 року нью-йоркський аукціонний дім Bonhams виставив на продаж шовкову сукню Керолін від бренду Yohji Yamamoto з колекції весна-літо 1998 року. Вона була виконана на запах, мала асиметричний поділ, рукави три чверті, V-подібне декольте та лацкани. Також її прикрашав шовковий пояс, який можна було регулювати. Дизайн цього вбрання насправді нагадував тренч, який пошили з легшої вечірньої тканини.

Керолін Бессетт-Кеннеді та Лі Радзивілл / © Getty Images

Керолін Бессетт-Кеннеді та Лі Радзивілл / © Getty Images

Керолін загинула 16 липня 1999 року разом зі своїм чоловіком Джоном та старшою сестрою Лорен. Трагедія сталася, коли літак, який пілотував Джон, врізався в Атлантичний океан. Пасажири померли під час зіткнення.

