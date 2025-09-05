ТСН у соціальних мережах

Любить британські бренди і наслідує принцесу Кейт: стильні образи королівської нареченої Гаррієт Сперлінг

Наречена Пітера Філліпса — сина принцеси Анни та племінника короля Чарльза III — вже давно увійшла до кола королівської родини.

Ольга Кузьменко
Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Цього літа Гаррієт вперше запросили провести з ними літні канікули в Балморалі. Поки Сперлінг насолоджується відпусткою, ми вирішили розповісти вам про те, які бренди воліє носити майбутня королівська особа.

Про її стиль говорять небагато, але ті образи в яких Гаррієт Сперлінг вже з’являлася на публічних заходах, варті уваги.

Британські модні експерти твердять, що її стриманий гламур, вишуканий вибір брендів можуть скласти конкуренцію невістці Зарі Тіндалл, а, можливо, і самій принцесі Уельської Кейт. Вона вміло поєднує повсякденний одяг із брендовим.

Гаррієт працює медсестрою Національної служби охорони здоров’я, має природний талант привносити сучасну нотку в королівський стиль, замінюючи строгий традиційний крій на м’якіші силуети та повітряні тканини.

Лляний костюм на Вімблдоні

Вбрання блідо-блакитного кольору Wiggy Kit Гаррієт обрала для своєї появи на Вімблдонському тенісному турнірі цього року. Образ 45-річна жінка доповнила сумкою Aspinal of London (бренд, котрий так любить принцеса Кейт). Сперлінг носила популярну сумку Midi Mayfair, у принцеси Кейт є така ж у кількох кольорах.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Образ завершували коричневі босоніжки на платформі від Penelope Chilvers та сонцезахисні окуляри Finlay and Co.

Сукня-сорочка кольору слонової кістки

На турнірі з поло в Guards Polo Club Харрієт з’явилася в повітряній сукні міді кольору слонової кістки від St. Clair — лондонського бренду, який стає дедалі популярнішим серед британських it-girls. Колишня особиста помічниця принцеси Кейт — Наташа Арчер — регулярно носить цей бренд.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Сукня-сорочка була прикрашена рюшами на декольте та поясом на талії, поєднувала його Сперлінг зі шкіряними еспадрильями на платформі Penelope Chilvers, баклажановою сумкою крос-боді від Anya Hindmarch та чорними окулярами від сонця бренду Gucci.

Сукня Zara

Перша поява Гаррієт та Пітера Філліпса на публіці відбулася у травні 2024 року, пара тоді відвідала змагання з бадмінтону. Тоді Сперлінг була у синій сукні міді від Zara, доповнивши розслаблений образ сонцезахисними окулярами чорного кольору, а довге світле волосся розпустило.

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Романтична сукня з рюшами

На Вімблдоні в 2024 році Сперлінг з’явилася у сукні романтичного дизайну, з рюшами та гумкою на талії, довжини міді від бренду ME+EM. Образ тоді вона доповнила босоніжками від Russell & Bromley, білою сумкою та білим кардиганом, і одягла кілька прикрас — ланцюжок із кулоном на шиї та золоті сережки-кільця середнього розміру.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Сукня з бантами на грудях

Також влітку 2024-го Гаррієтт та Пітер вперше з’явилися на Royal Ascot. Для такого важливого у королівському графіку заходу майбутня королівська особа вибрала ніжно-рожеву сукню з трьома бантами на грудях Beulah London, обуласвітлі туфлі-човники на підборах Emmy London та маленький білий плетений клатч Aspinal of London тримала в руці. Лаконічний капелюх, прикрашений великою квіткою та сережки-вісячки чудово гармоніювали з образом.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Сукня лимонного кольору на Аскоті

Влітку 2025 року — за місяць до оголошення про заручини з Пітером Філіпсом — Гаррієт з’явилася разом з ним на Королівському Аскоті. Вже тоді почали з’являтися чутки про те, що йдеться до весілля, адже Сперлінг проїхала в кареті разом зі старшими членами королівської родини Британії.

Гаррієт тоді з’явилася на публіці у сукні лимонного кольору від Beulah London з рукавами-ліхтариками та тонким поясом на талії. У руках у неї був клатч у кольорі слонової кістки з перлами від Anya Hindmarch, на образ вона підібрала туфлі Emmy London із замші на підборах і капелюх з бантом і вуаллю Nicola de Selincourt. Вийшов дуже ніжний лук.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Нам не терпиться побачити, яка вінчальна сукня буде на Гаррієт у день її весілля з Пітером Філіпсом, дата якої поки що не озвучена.

