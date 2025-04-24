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- Зірки і мода
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Любить яскраві та незвичайні: стільки коштують краватки короля Чарльза
Ця річ — невід’ємна частина його повсякденних та ділових образів.
Шанувальники королівської сім’ї явно не могли не помітити, що король Чарльз обожнює яскраві краватки. Монарх протягом багатьох років доповнює свої луки цим аксесуаром і за його допомогою робить свої нудні та скуті королівським протоколом образи веселішими.
Проте чи замислювалися ви про вартість такого аксесуара? А ми — так, тому нижче розповідаємо, які бренди обирає король Великої Британії і скільки коштують його краватки.
Модель від Thalassa Collection коштує 90 євро (це близько 4270 гривень). Краватка зроблена з шовку. У Чарльза краваток від цього бренду дуже багато, але найчастіше він вибирає ці варіанти:
Caique
White Tower
Columns
Також він любить краватки від Fox & Chave. Ця модель коштує близько 47 євро (2265 гривень). Чарльз часто з’являється у краватці з принтом зебри від цього бренду. Цей дизайн для краватки було взято з картини художника-натураліста Устада Мансура.
Zebras Silk