Любить італійський люкс: три сумки-фаворитки для теплого сезону в іспанської королеви Летиції
Королева Іспанії Летиція любить сумки та має улюбленців. Одним із її фаворитів на весняно-літній сезон є італійський преміальний бренд Furla. Він відомий своїми високоякісними шкіряними виробами та широким вибором класичних моделей сумок.
У гардеробі королева Летиція має три моделі, з якими вона найчастіше з'являється на публічних заходах.
Furla Metropolis Shoulder Bag in White
Це класична шкіряна сумка білого кольору, прямокутної форми, з ремінцем-ланцюжком, а також довгим шкіряним білим ремінцем. Верхня частина сумки відкидна із фірмовою золотою фурнітурою. Усередині сумка має основне відділення та накладну кишеню. Її класичний білий колір дозволяє поєднувати її практично будь-яким образом.
Furla Metropolis Top Handle Bag in Sabbie
Ще одна позачасова сумка від Furla, але тільки сірого кольору, має круглу шкіряну ручку, металеву застібку на клапані та знімний плечовий ремінь. Летиція часто поєднувала її із луками з твіду чи штанними костюмами. Це вічна класика, яка ніколи не виходить із моди.
Furla Toni Ballerina Floral
Це мініатюрна сумочка з фактурної шкіри Ares із квітковим принтом. Унікальність та оригінальність сумки надає металева застібка-закрутка з логотипом Arch на передній частині. Зовнішня задня кишеня дозволяє легко дістати особисті речі. До того ж, квітковий принт цієї сумки додає їй родзинки та весняного настрою. Не дивно, що вона така улюблена королевою Летицією.
