Принцеса Леонор / © Getty Images

Реклама

Принцеса Леонор любить носити вбрання іспанських дизайнерів, а також взувати комфортні тканинні еспадрильї або сандалі на пласкій підошві. Розглянемо її образи детальніше.

Сорочка в поєднанні з штанями

Принцеса Леонор / © Getty Images

Цього літа принцеса Астурійська приїхала підтримати свого батька короля Філіпа VI, який брав участь у вітрильних змаганнях. Леонор одягла коротку сорочку Indie & Cold з вишивкою, поєднавши її з білими лляними штанями та сандалями на пласкій підошві, а через плече у неї висіла маленька плетена сумка на довгому шкіряному ремінці. Волосся дівчини було розпущене, у вухах були золоті сережки, а на голові окуляри від сонця.

Сукня матері-королеви

Королева Летиція та принцеса Леонор у сукні матері / © Getty Images

На прийомі для представників влади та Балеарського товариства у палаці Марівент Леонор з’явилася у сукні з гардеробу своєї матері королеви Летиції. Це була біла сукня максі з принтом від Desigual, з відкритими плечима та воланами на подолі, в якій королева Летиція з’явилася на цьому ж прийомі двома роками раніше. Леонор була взута у сині еспадрильї на платформі від Calzados Picón, а образ доповнила великими золотими сережками від Suma Cruz.

Реклама

Сарафан на бретельках

Принцеса Леонор / © Getty Images

Для сімейної вечері Леонор обрала сукню на бретельках брудно-зеленого кольору із білим принтом від El Corte Inglés. Вбрання довжини максі вона носила зі шкіряними еспадрильями на рівній підошві Polin et Moi та молочною сумкою з коричневою ручкою на плечі від місцевого бренду Feel Mallorca.

Топ та штани

Принцеса Леонор / © Getty Images

Комфортний білий топ у дрібний квітковий принт на ґудзиках і без бретельок від італійського бренду Subdued принцеса Леонор носила в поєднанні з білими прямими лляними штанями та еспадрильями на платформі Mint & Rose вирушаючи на шопінг зі своєю мамою Летицією і сестрою Софією. Тоді образ принцеси доповнила синя плетена сумка, золоті сережки у вухах та золота підвіска з великим колоном, схоже, у вигляді квітки на шиї.

Зелена сукня Mango

Принцеса Леонор зі своєю сестрою Софією / © Getty Images

А для чергової сімейної фотосесії принцеса Леонор якось обрала насичену зелену сукню Mango з короткими рукавами і довгим рядом ґудзиків, яка ідеально поєднувалась з білими тканинними еспадрильями на зав’язках та платформі знову від бренду Mint & Rose, схоже, улюбленого у Леонор.

Біла класика

Принцеса Леонор / © Getty Images

Білий колір — один із найактуальніших для будь-якої відпустки, і королівська тут не виняток. 2022 року під час візиту до Вальдемоського монастиря Леонор одягла білу коротку сукню від Sfera з об’ємними рукавами та візерунками та зав’язками на грудях. А до неї підібрала білі еспадрильї від Mint & Rose та невеликі золоті сережки-кільця.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми показували шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки.