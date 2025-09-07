Любить моделі скіні: стильні виходи принцеси Кейт у джинсах

Принцеса Уельська / © Getty Images

Реклама

Кораловий жакет та блакитні джинси

Принцеса Уельська / © Getty Images

У кораловому блейзері Chloe, білому топі в рубчик Ralph Lauren та прямих блакитних джинсах Other Stories принцеса Кейт приїжджала до Музею природної історії у Лондоні. В межах цього візиту було заплановано відвідати сад дикої природи, тому Кетрін обрала і зручне взуття — білі шкіряні кеди Veja.

Синій блейзер та джинси-кльош

Принцеса Уельська / © Getty Images

Схожий, але синій блейзер принцеса Уельська носила під час візиту до організації SportsAid в Національному спортивному центрі «Бішемське абатство» з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я в Марлоу. Тоді Кейт поєднувала його з темно-синіми джинсами-кльош укороченої довжини і тими самими кедами Veja — улюбленцями принцеси.

Джинси-скіні кольору гакі

Принцеса Уельська / © Getty Images

Джинси скіні кольору гакі від G-Star RAW Кетрін одягала під час відвідування регбійного клубу Мертір-Тідвіле, в Уельсі. Тоді принцеса поєднувала їх із курткою теж кольору гакі від Barbour Alexa Chung, светром з високою горловиною від Holland Cooper, високими шкарпетками, в які заправила джинси, та черевиками Berghaus.

Реклама

Джинси-скіні та стьобана куртка

Принцеса Уельська / © Getty Images

На пляжі Вест-Сендс у Шотландії Кейт та її чоловік Вільям брали участь у перегонах на яхтах. Принцеса Уельська обрала для цього виходу комфортний лук — темно-сині джинси-скіні, стьобану куртку від Barbour, під якою був біло-рожевий трикотажний светр від шотландського бренду Campell’s of Beauly, а під ним була сорочка від Brora. Улюблені чорні черевики від Chloe на шнурівці та бейсболка завершували образ.

Чорні скіні та жилет

Принцеса Уельська / © Getty Images

Чорні джинси-скіні Кейт одягала під час відвідин спортивного комплексу Alexandra Park Sports Hub у Шотландії. А її образ тоді доповнював подовжену стьобану жилетку від бренду Ganni, чорну водолазку в рубчик і темно-коричневі черевики на шнурівці від Chloe. А родзинкою образу була маленька смугаста хустка на шиї.

Джинси-кльош та стьобана куртка

Принцеса Уельська / © Getty Images

Джинси-кльош у принцеси Уельської не у фаворитах, але іноді вона обирає їх для своїх виходів на публіку. Таку її Високість одягала у Шотландії, під час візиту до благодійної організації Outfit Moray. Крім джинсів темного кольору, на Кетрін того дня була стьобана зелена куртка, темно-синій светр із високим коміром і взула вона коричневі шкіряні черевики.

Скіні у поєднанні з блейзером

Принцеса Уельська / © Getty Images

І під час ще одного візиту до Шотландії, на острови Малл та Айона, принцеса Уельська знову продемонструвала свій улюблений аутфіт. Вона одягла вузькі коричневі штани Massimo Dutti, що обтискають її фігуру, сорочку з деніму Boden і завершила образ двобортним жакетом у принт «ялинка» від Holland Cooper, а також улюбленими черевиками на шнурівці від Chloe, які ми вже бачили на принцесі багато разів.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Уельська стилізує сорочки у своєму гардеробі.