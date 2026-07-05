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Любить сережки і кольє: улюблені прикраси іспанської королеви Летиції
Іспанська королева Летиція має багато улюблених ювелірних прикрас, які вона часто вигулює на різні світські заходи. Розглядаємо детальніше деякі улюбленці.
Діамантові нитки
Ці сережки грають із візуальним ефектом, тому що, хоча може здатися, що три діамантові нитки розташовуються безпосередньо на протикозелку — внутрішній частині вуха, що оточує мочку, — насправді вони мають традиційну застібку, щоб не випадати. Їх не можна назвати каффами, але вони рухаються у цьому напрямі. Такий дизайн останнім часом дуже модний і це не залишилося непоміченим королевою Летицією.
Діамантові цвяшки
Дуже прості та лаконічні діамантові сережки-цвяшки з крихітними каменями, їх Летиція часто носить з тонким ланцюжком і такою ж лаконічною підвіскою на шиї з діамантом. Цей варіант ювелірних прикрас має дуже стильний вигляд і поєднується практично з будь-яким вбранням чи то діловий образ, чи варіант для літньої прогулянки чи відпустки.
Сережки з діамантами та аквамаринами від Aldao
Нещодавно королева Летиція з’явилася на публіці у нових сережках, які ми раніше не бачили на ній. Це сережки з діамантів, білого золота та аквамаринів, створені ювелірним мадридським дом Aldao. Сережки є кільцем, на яке можна підвісити великий аквамарин у формі краплі, проте цього разу королева вирішила одягнути тільки верхню частину. Відмовившись від аквамарину у формі краплі, королева добилася набагато більш мінімалістичного образу, що ідеально підходить для ранкового парламентського заходу.
Перлинне кольє Joyas de Pasar
Це перлинне намисто складається з 37 великих натуральних перлин, закріплених діамантовою застібкою. Королева Летиція носила його неодноразово, розглядаючи його не стільки як ефектну прикрасу, скільки як частину свого офіційного гардеробу. Перли — це символ витонченості та традицій, він цінується за свою позачасову елегантність. Летиція неодноразово поверталася до перлів, носячи як кольє, а й сережки, і навіть перлинні брошки з краплями.