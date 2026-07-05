Любить сережки і кольє: улюблені прикраси іспанської королеви Летиції

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Діамантові нитки

Королева Летиція / © Getty Images

Ці сережки грають із візуальним ефектом, тому що, хоча може здатися, що три діамантові нитки розташовуються безпосередньо на протикозелку — внутрішній частині вуха, що оточує мочку, — насправді вони мають традиційну застібку, щоб не випадати. Їх не можна назвати каффами, але вони рухаються у цьому напрямі. Такий дизайн останнім часом дуже модний і це не залишилося непоміченим королевою Летицією.

Діамантові цвяшки

Королева Летиція / © Getty Images

Дуже прості та лаконічні діамантові сережки-цвяшки з крихітними каменями, їх Летиція часто носить з тонким ланцюжком і такою ж лаконічною підвіскою на шиї з діамантом. Цей варіант ювелірних прикрас має дуже стильний вигляд і поєднується практично з будь-яким вбранням чи то діловий образ, чи варіант для літньої прогулянки чи відпустки.

Сережки з діамантами та аквамаринами від Aldao

Королева Летиція / © Getty Images

Нещодавно королева Летиція з’явилася на публіці у нових сережках, які ми раніше не бачили на ній. Це сережки з діамантів, білого золота та аквамаринів, створені ювелірним мадридським дом Aldao. Сережки є кільцем, на яке можна підвісити великий аквамарин у формі краплі, проте цього разу королева вирішила одягнути тільки верхню частину. Відмовившись від аквамарину у формі краплі, королева добилася набагато більш мінімалістичного образу, що ідеально підходить для ранкового парламентського заходу.

Реклама

Перлинне кольє Joyas de Pasar

Королева Летиція / © Getty Images

Це перлинне намисто складається з 37 великих натуральних перлин, закріплених діамантовою застібкою. Королева Летиція носила його неодноразово, розглядаючи його не стільки як ефектну прикрасу, скільки як частину свого офіційного гардеробу. Перли — це символ витонченості та традицій, він цінується за свою позачасову елегантність. Летиція неодноразово поверталася до перлів, носячи як кольє, а й сережки, і навіть перлинні брошки з краплями.

Новини партнерів