ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Любить сережки і кольє: улюблені прикраси іспанської королеви Летиції

Іспанська королева Летиція має багато улюблених ювелірних прикрас, які вона часто вигулює на різні світські заходи. Розглядаємо детальніше деякі улюбленці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Діамантові нитки

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Ці сережки грають із візуальним ефектом, тому що, хоча може здатися, що три діамантові нитки розташовуються безпосередньо на протикозелку — внутрішній частині вуха, що оточує мочку, — насправді вони мають традиційну застібку, щоб не випадати. Їх не можна назвати каффами, але вони рухаються у цьому напрямі. Такий дизайн останнім часом дуже модний і це не залишилося непоміченим королевою Летицією.

Діамантові цвяшки

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дуже прості та лаконічні діамантові сережки-цвяшки з крихітними каменями, їх Летиція часто носить з тонким ланцюжком і такою ж лаконічною підвіскою на шиї з діамантом. Цей варіант ювелірних прикрас має дуже стильний вигляд і поєднується практично з будь-яким вбранням чи то діловий образ, чи варіант для літньої прогулянки чи відпустки.

Сережки з діамантами та аквамаринами від Aldao

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нещодавно королева Летиція з’явилася на публіці у нових сережках, які ми раніше не бачили на ній. Це сережки з діамантів, білого золота та аквамаринів, створені ювелірним мадридським дом Aldao. Сережки є кільцем, на яке можна підвісити великий аквамарин у формі краплі, проте цього разу королева вирішила одягнути тільки верхню частину. Відмовившись від аквамарину у формі краплі, королева добилася набагато більш мінімалістичного образу, що ідеально підходить для ранкового парламентського заходу.

Перлинне кольє Joyas de Pasar

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Це перлинне намисто складається з 37 великих натуральних перлин, закріплених діамантовою застібкою. Королева Летиція носила його неодноразово, розглядаючи його не стільки як ефектну прикрасу, скільки як частину свого офіційного гардеробу. Перли — це символ витонченості та традицій, він цінується за свою позачасову елегантність. Летиція неодноразово поверталася до перлів, носячи як кольє, а й сережки, і навіть перлинні брошки з краплями.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie