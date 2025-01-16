Лізла у вікно свого будинку у розкішній сукні: кумедна історія вбрання Рене Зеллвегер з "Оскара"

Вона буквально ломилася у власний будинок через порвану сукню.

Акторка Рене Зеллвегер — зірка фільмів про "Бріджит Джонс" — не раз дивувала розкішними образами на червоній доріжці "Оскара", проте одним з найепічніших її вбрань була червона сукня від Carolina Herrera.

Це було приголомшливе вбрання без бретельок, яке ідеально підкреслювало її фігуру. Сукня мала довгий шлейф з рюшами і біле оздоблення з тонкої тканини на ліфі. Образ вона тоді доповнила невеликим клатчем, макіяжем, елегантною зачіскою-пучком та приголомшливими прикрасами з діамантами.

Однак, як виявилося, того вечора з її вбранням стався невеликий конфуз, про який вона розповіла в інтерв'ю британському виданню Vogue.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

"По-перше, це неймовірна сукня — я обожнюю цю сукню", — згадує зірка. "Я пам'ятаю, коли ми виїжджали тієї ночі, на поділ сукні настав якийсь джентльмен, а я продовжила йти в інший бік, і він відірвав [поділ] від моєї сукні просто під моєю дупою".

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Звичайно, Зеллвегер хотіла переодягнутися для вечірок, які проводилися після церемонії вручення премії, але виникла одна невелика проблема: вона зрозуміла, що забула ключі від дому.

"Мені довелося піднятися на балкон на другий поверх і пролізти через маленьке віконце у ванній у цій сукні, з діркою під дупою", — сміється вона.

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