Любила оригінальні прикраси: Волліс Сімпсон та її колекція сережок-мушель

Вона вирізнялася незвичайним смаком і найчастіше обирала доволі креативні аксесуари, які привертали увагу.
Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська, окрім шлюбу з Едуардом VIII, також відома своєю любов'ю до розкішного життя та дивовижною колекцією прикрас.
Однією з важливих частин її колекції були сережки, адже на відміну від брошок чи кольє, цей аксесуар Волліс носила практично постійно. Протягом життя вона зібрала кілька пар сережок у вигляді мушель.
Зокрема, у герцогині вони були від ювелірних брендів David Webb, Trianon, Darde & Fils. Носила свої мушлі у вухах Волліс переважно як денні сережки.
Після смерті герцогині ці сережки разом з іншими її прикрасами були продані на аукціоні Sotheby's 1987 року в Женеві. Колекція ювелірних виробів Волліса зібрала 45 мільйонів доларів, які було передано до фонду медичних досліджень Інституту Пастера.
Читайте також:
- Подарунок на першу річницю: історія унікального браслета з рубінами та діамантами Волліс Сімпсон
- Сукня без кольору: яким було весільне вбрання Волліс Сімпсон і в чому його головний секрет
- Зі смарагдом у 20 карат: який вигляд мала заручульна каблучка Волліс Сімпсон