Любила оригінальні прикраси: Волліс Сімпсон та її колекція сережок-мушель

Вона вирізнялася незвичайним смаком і найчастіше обирала доволі креативні аксесуари, які привертали увагу.

Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська, окрім шлюбу з Едуардом VIII, також відома своєю любов'ю до розкішного життя та дивовижною колекцією прикрас.

Однією з важливих частин її колекції були сережки, адже на відміну від брошок чи кольє, цей аксесуар Волліс носила практично постійно. Протягом життя вона зібрала кілька пар сережок у вигляді мушель.

Зокрема, у герцогині вони були від ювелірних брендів David Webb, Trianon, Darde & Fils. Носила свої мушлі у вухах Волліс переважно як денні сережки.

Сережки Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Після смерті герцогині ці сережки разом з іншими її прикрасами були продані на аукціоні Sotheby's 1987 року в Женеві. Колекція ювелірних виробів Волліса зібрала 45 мільйонів доларів, які було передано до фонду медичних досліджень Інституту Пастера.

Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

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